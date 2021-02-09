В Україні введуть "світлофорний" поділ на карантинні зони, — Ляшко

За словами головного санлікаря, адаптивний карантин може початися вже в середині лютого.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що адаптивний карантин в Україні можуть ввести з другої половини лютого або з кінця місяця. Про це він сказав під час форуму "Україна 30", передає Укрінформ.

"Зараз ми запропонуємо уряду новий світлофор зон епідеміологічної небезпеки, які існуватимуть в Україні вже в середині лютого, може, в кінці лютого. Вони будуть поділені знову ж на кілька зон, три або чотири. І вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація дестабілізується, і де потрібно вживати відразу додаткових заходів", — сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар повідомив, що нові рівні стосуватимуться не карантинних обмежень, а потрібні для того, щоб повідомляти місцеву владу про ризики подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні.

"Коли ми говоримо про інші рівні епіднебезпеки, які ми хочемо ввести в адаптивному карантині: зелений, жовтий, помаранчевий, то вони стосуватимуться не карантинних обмежень, вони звітуватимуть і показуватимуть органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні, що може привести до негативних наслідків: збільшення кількості хворих, збільшення кількості госпіталізацій і, можливо, потенційного ризику, що система охорони здоров'я може не впоратися", — говорить він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, зараз у країні немає жодної адміністративної одиниці, що може бути надана в "червоній" зоні.

Такий карантин діяв до 11 листопада 2020 року, після чого встановили по всій країні "помаранчевий" рівень обмежень і ввели карантин вихідного дня.

"Помаранчевий" загальнонаціональний карантин рішенням уряду продовжений до 31 березня.