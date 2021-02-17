На сегодняшнем заседании Кабмина карантин в Украине продлят до мая, – депутат

При этом в страну вернут адаптивный карантин с четырьмя зонами. По умолчанию будет действовать режим "желтой зоны".

В среду, 17 февраля, Кабинет министров Украины рассмотрит возвращение к адаптивному карантину. Об этом накануне в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, дискуссии на этот счет продолжаются. Однако планируется якобы продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до мая и при этом ввести зональный адаптивный карантин с четырьмя зонами.

При этом по умолчанию будет работать режим "желтой зоны", а если ситуация будет ухудшаться, она будет становиться "оранжевой". "Красная зона" будет вводиться в случае сильной нагрузки на здравоохранение.

"В любом случае о карантине выходного дня речь не идет, речь идет о введении 4 зон", — отметил парламентарий.

В последний раз карантин и режим чрезвычайной ситуации продлевали во время заседания 9 декабря прошлого года – до 28 февраля года текущего. На том же заседании правительство ввело дополнительные усиленные ограничения после новогодних праздников – с 8 по 24 января. Начиная с 25 января в Украине действует "оранжевый" карантин.

Ранее сообщалось, что правительство планирует продлить карантин в стране до 30 апреля, но это, скорее всего, его не конечная дата.

Напомним, в Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 4 286 новых случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших – 304 ребенка и 329 медицинских работников. Госпитализировали 2 330 человек, выписали из больниц – 2 233 человека. 147 человек умерли, выздоровели – 5 927 человек.

2 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Адаптивный карантин предполагает, что ограничения устанавливаются для каждого региона отдельно, в зависимости от уровня заболеваемости.

Такой карантин действовал до 11 ноября 2020 года, после чего установили по всей стране "оранжевый" уровень ограничений и ввели карантин выходного дня.