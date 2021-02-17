Статистика COVID-19 в Украине на 17 февраля: госпитализировано больше двух тысяч человек

От коронавируса в Украине за минувшие сутки умерли 147 человек, с начала пандемии – 24 689.

В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 4 286 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает "Коронавірус_інфо".

Среди заболевших – 304 ребенка и 329 медицинских работников. Госпитализировали 2 330 человек, выписали из больниц – 2 233 человека. 147 человек умерли, выздоровели – 5 927 человек.

За сутки было сделано 64 842 теста.

Наибольшее количество заболевших за минувшие сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386) областях, в городе Киеве (366), а также в Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

Число заболевших по регионам:

г. Киев — 366 случаев;

Винницкая область — 351 случай;

Волынская область — 117 случаев;

Днепропетровская область — 137 случаев;

Донецкая область — 98 случаев;

Житомирская область — 118 случаев;

Закарпатская область — 275 случаев;

Запорожская область — 149 случаев;

Ивано-Франковская область — 646 случаев;

Киевская область — 185 случаев;

Кировоградская область — 52 случая;

Луганская область — 51 случай;

Львовская область — 183 случая;

Николаевская область — 47 случаев;

Одесская область — 186 случаев;

Полтавская область — 77 случаев;

Ровенская область — 139 случаев;

Сумская область — 67 случаев;

Тернопольская область — 122 случая;

Харьковская область — 243 случая;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 198 случаев;

Черкасская область — 44 случая;

Черновицкая область — 386 случаев;

Черниговская область — 34 случая.

Всего с начала пандемии заболели 1 280 904 человека, выздоровели 1 128 895 человек, умерли – 24 689 человек, тестирований проведено 6 596 588 человек.

Напомним, накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине до сих пор нет оборудования для обнаружения новых штаммов коронавируса.

В середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.