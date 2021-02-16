В Украине до сих пор нет оборудования для обнаружения коронавируса-мутанта, – Радуцкий

По словам нардепа, до сих пор неизвестно, есть ли в Украине "британский" и "южноафриканский" коронавирус.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине до сих пор нет оборудования для обнаружения новых штаммов коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Собственной лаборатории, которая проводила секвенирование (выявление новых штаммов) у нас нет. 20 января Центр общественного здоровья отправил образцы в лабораторию ВОЗ в Германии. Ответа до сих пор не получили", — сообщил Радуцкий.

Он рассказал, что ситуация с распространением "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса крайне напряженная.

"Мы видим, что в ЕС закрывают границы, продолжают жесткий карантин, чтобы преодолеть вспышки мутаций вируса. Особенно беспокоит то, что эффективность вакцинации пациентов с мутациями вируса ниже, чем граждан с более традиционными штаммами СOVID-19", — пишет Радуцкий.

По словам Радуцкого, пока Украина не получила результатов анализов из Германии — она находится в "серой зоне". Только после получения результатов можно будет уверенно сказать, что в Украине новых мутаций нет или наоборот.

"Поэтому вопрос наличия в Украине современной лаборатории все больше обостряется. Международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОЗ и американской CDC", — заявил он.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.