В Україні досі немає обладнання для виявлення коронавірусу-мутанта, — Радуцький

За словами нардепа, досі невідомо, чи є в Україні "британський" і "південноафриканський" коронавірус.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні досі немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Своєюї лабораторії, яка проводила б секвенування (виявлення нових штамів) у нас немає. 20 січня Центр громадського здоров'я відправив зразки в лабораторію ВООЗ у Німеччині. Відповіді досі не отримали", — повідомив Радуцький.

Він розповів, що ситуація з поширенням "британського" і "південноафриканського" штамів вірусу вкрай напружена.

"Ми бачимо, що в ЄС закривають кордони, продовжують жорсткий карантин, щоб подолати спалахи мутацій вірусу. Особливо турбує те, що ефективність вакцинації пацієнтів з мутаціями вірусу нижче, ніж громадян з більш традиційними штамами СOVID-19", — пише Радуцький.

За словами Радуцького, поки Україна не отримала результатів аналізів з Німеччини — вона в "сірій зоні". Тільки після отримання результатів можна буде впевнено сказати, що в Україні нових мутацій немає або навпаки.

"Тому питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більше загострюється. Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в рамках співпраці МОЗ і американської CDC", — заявив він.

Нагадаємо: у середині грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок у Палаті громад заявив, що в країні з'явився новий штам коронавірусу, який поширився майже в 60 районах місцевого самоврядування. Ряд країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразнішим. Пізніше іншу мутацію коронавірусу виявили і в ПАР.