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Статистика COVID-19 в Україні станом на 17 лютого: госпіталізовано більше двох тисяч чоловік

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Фото: censor.net | 5 927 людей одужали

Від коронавірусу в Україні за минулу добу померли 147 осіб, з початку пандемії — 24 689.

В Україні за минулу добу було зареєстровано 4 286 нових випадків захворювання COVID-19. Про це в середу, 17 лютого, повідомляє "Коронавірус_інфо".

Серед захворілих — 304 дитини і 329 медичних працівників. Госпіталізували 2 330 осіб, виписали з лікарень — 2 233 людини. 147 осіб померли, одужали — 5 927 осіб.

За добу було зроблено 64 842 тестів.

Найбільшу кількість хворих за минулу добу зареєстрували в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386) областях, у місті Київ (366), а також у Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Кількість хворих за регіонами:

  • м. Київ — 366 випадків;
  • Вінницька область — 351 випадок;
  • Волинська область — 117 випадків;
  • Дніпропетровська область — 137 випадків;
  • Донецька область — 98 випадків;
  • Житомирська область — 118 випадків;
  • Закарпатська область — 275 випадків;
  • Запорізька область — 149 випадків;
  • Івано-Франківська область — 646 випадків;
  • Київська область — 185 випадків;
  • Кіровоградська область — 52 випадки;
  • Луганська область — 51 випадок;
  • Львівська область — 183 випадки;
  • Миколаївська область — 47 випадків;
  • Одеська область — 186 випадків;
  • Полтавська область — 77 випадків;
  • Рівненська область — 139 випадків;
  • Сумська область — 67 випадків;
  • Тернопільська область — 122 випадки;
  • Харківська область — 243 випадки;
  • Херсонська область — 15 випадків;
  • Хмельницька область — 198 випадків;
  • Черкаська область — 44 випадки;
  • Чернівецька область — 386 випадків;
  • Чернігівська область — 34 випадки.

Всього з початку пандемії захворіло 1 280 904 особи, одужали — 1 128 895 осіб, померли — 24 689 осіб, тестувань проведено 6 596 588.

Нагадаємо, напередодні глава комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні досі немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу.

У середині грудня міністр охорони здоровʼя Великобританії Метью Генкок у Палаті громад заявив, що в країні зʼявився новий штам коронавірусу, який поширився майже в 60 районах місцевого самоврядування. Низка країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразнішим. Пізніше іншу мутацію коронавірусу виявили і в ПАР.