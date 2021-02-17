Статистика COVID-19 в Україні станом на 17 лютого: госпіталізовано більше двох тисяч чоловік

Від коронавірусу в Україні за минулу добу померли 147 осіб, з початку пандемії — 24 689.

В Україні за минулу добу було зареєстровано 4 286 нових випадків захворювання COVID-19. Про це в середу, 17 лютого, повідомляє "Коронавірус_інфо".

Серед захворілих — 304 дитини і 329 медичних працівників. Госпіталізували 2 330 осіб, виписали з лікарень — 2 233 людини. 147 осіб померли, одужали — 5 927 осіб.

За добу було зроблено 64 842 тестів.

Найбільшу кількість хворих за минулу добу зареєстрували в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386) областях, у місті Київ (366), а також у Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Кількість хворих за регіонами:

м. Київ — 366 випадків;

Вінницька область — 351 випадок;

Волинська область — 117 випадків;

Дніпропетровська область — 137 випадків;

Донецька область — 98 випадків;

Житомирська область — 118 випадків;

Закарпатська область — 275 випадків;

Запорізька область — 149 випадків;

Івано-Франківська область — 646 випадків;

Київська область — 185 випадків;

Кіровоградська область — 52 випадки;

Луганська область — 51 випадок;

Львівська область — 183 випадки;

Миколаївська область — 47 випадків;

Одеська область — 186 випадків;

Полтавська область — 77 випадків;

Рівненська область — 139 випадків;

Сумська область — 67 випадків;

Тернопільська область — 122 випадки;

Харківська область — 243 випадки;

Херсонська область — 15 випадків;

Хмельницька область — 198 випадків;

Черкаська область — 44 випадки;

Чернівецька область — 386 випадків;

Чернігівська область — 34 випадки.

Всього з початку пандемії захворіло 1 280 904 особи, одужали — 1 128 895 осіб, померли — 24 689 осіб, тестувань проведено 6 596 588.

Нагадаємо, напередодні глава комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні досі немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу.

У середині грудня міністр охорони здоровʼя Великобританії Метью Генкок у Палаті громад заявив, що в країні зʼявився новий штам коронавірусу, який поширився майже в 60 районах місцевого самоврядування. Низка країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразнішим. Пізніше іншу мутацію коронавірусу виявили і в ПАР.