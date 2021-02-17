Статистика COVID-19 в Україні станом на 17 лютого: госпіталізовано більше двох тисяч чоловік
Від коронавірусу в Україні за минулу добу померли 147 осіб, з початку пандемії — 24 689.
В Україні за минулу добу було зареєстровано 4 286 нових випадків захворювання COVID-19. Про це в середу, 17 лютого, повідомляє "Коронавірус_інфо".
Серед захворілих — 304 дитини і 329 медичних працівників. Госпіталізували 2 330 осіб, виписали з лікарень — 2 233 людини. 147 осіб померли, одужали — 5 927 осіб.
За добу було зроблено 64 842 тестів.
Найбільшу кількість хворих за минулу добу зареєстрували в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386) областях, у місті Київ (366), а також у Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.
Кількість хворих за регіонами:
- м. Київ — 366 випадків;
- Вінницька область — 351 випадок;
- Волинська область — 117 випадків;
- Дніпропетровська область — 137 випадків;
- Донецька область — 98 випадків;
- Житомирська область — 118 випадків;
- Закарпатська область — 275 випадків;
- Запорізька область — 149 випадків;
- Івано-Франківська область — 646 випадків;
- Київська область — 185 випадків;
- Кіровоградська область — 52 випадки;
- Луганська область — 51 випадок;
- Львівська область — 183 випадки;
- Миколаївська область — 47 випадків;
- Одеська область — 186 випадків;
- Полтавська область — 77 випадків;
- Рівненська область — 139 випадків;
- Сумська область — 67 випадків;
- Тернопільська область — 122 випадки;
- Харківська область — 243 випадки;
- Херсонська область — 15 випадків;
- Хмельницька область — 198 випадків;
- Черкаська область — 44 випадки;
- Чернівецька область — 386 випадків;
- Чернігівська область — 34 випадки.
Всього з початку пандемії захворіло 1 280 904 особи, одужали — 1 128 895 осіб, померли — 24 689 осіб, тестувань проведено 6 596 588.
Нагадаємо, напередодні глава комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні досі немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу.
У середині грудня міністр охорони здоровʼя Великобританії Метью Генкок у Палаті громад заявив, що в країні зʼявився новий штам коронавірусу, який поширився майже в 60 районах місцевого самоврядування. Низка країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразнішим. Пізніше іншу мутацію коронавірусу виявили і в ПАР.