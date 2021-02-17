На сьогоднішньому засіданні Кабміну карантин в Україні продовжать до травня, — депутат

При цьому в країну повернуть адаптивний карантин із чотирма зонами. За замовчуванням діятиме режим "жовтої зони".

У середу, 17 лютого, Кабінет міністрів України розгляне повернення до адаптивного карантину. Про це напередодні в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

За його словами, дискусії з цього приводу тривають. Однак планується нібито продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до травня і водночас ввести зональний адаптивний карантин із чотирма зонами.

При цьому за замовчуванням працюватиме режим "жовтої зони", а якщо ситуація погіршуватиметься, вона буде ставати "помаранчевою". "Червона зона" буде вводитися в разі сильного навантаження на охорону здоров'я.

"У будь-якому випадку про карантин вихідного дня не йдеться, йдеться про введення 4 зон", — зазначив парламентарій.

Востаннє карантин і режим надзвичайної ситуації продовжували під час засідання 9 грудня минулого року — до 28 лютого року поточного. На тому ж засіданні уряд ввів додаткові посилені обмеження після новорічних свят — з 8 по 24 січня. Починаючи з 25 січня в Україні діє "помаранчевий" карантин.

Раніше повідомлялося, що уряд планує продовжити карантин у країні до 30 квітня, але це, швидше за все, його не кінцева дата.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу було зареєстровано 4 286 нових випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих — 304 дитини і 329 медичних працівників. Госпіталізували 2 330 осіб, виписали з лікарень — 2 233 людини. 147 осіб померли, одужали — 5 927 людей.

2 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою Степанова, зараз у країні немає жодної адміністративної одиниці, що може бути надана в "червоній" зоні.

Адаптивний карантин передбачає, що обмеження встановлюються для кожного регіону окремо, залежно від рівня захворюваності.

Такий карантин діяв до 11 листопада 2020 року, після чого встановили по всій країні "помаранчевий" рівень обмежень і ввели карантин вихідного дня.