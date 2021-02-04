Общенациональный карантин будет продолжен до 30 апреля, – Шмыгаль

Пока карантин с "оранжевым" уровнем ограничений для всей страны действует до 28 февраля.

Правительство планирует продлить карантин в стране до 30 апреля, но это, скорее всего, его не конечная дата. Об этом сказал 4 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе мероприятия, проводимого Европейской бизнес-ассоциацией.

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"Скорее всего, карантин будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", – пояснил он.

9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года.

Напомним, 18 января Шмыгаль говорил: "С 25 января мы перейдем к "оранжевой" зоне, которая действовала до локдауна. Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта".

В некоторых украинских регионах рассматривается возможность ослабления карантина до уровня "желтой" и "зеленой" зон, сказал Шмыгаль 1 февраля.

2 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Адаптивный карантин предполагает, что ограничения устанавливаются для каждого региона отдельно, в зависимости от уровня заболеваемости.

Такой карантин действовал до 11 ноября 2020 года, после чего установили по всей стране "оранжевый" уровень ограничений и ввели карантин выходного дня.