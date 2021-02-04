Загальнонаціональний карантин буде подовжено до 30 квітня, — Шмигаль

Поки карантин із "помаранчевим" рівнем обмежень для всієї країни діє до 28 лютого.

Уряд планує продовжити карантин у країні до 30 квітня, але це, швидше за все, не кінцева дата. Про це сказав 4 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу, що проводиться Європейською бізнес-асоціацією.

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"Швидше за все, карантин триватиме в тій чи іншій формі, можливо, із пом'якшеннями, можливо, він буде адаптивним", — пояснив він.

9 грудня Кабмін подовжив карантин і режим надзвичайно ситуації до 28 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 18 січня Шмигаль говорив: "З 25 січня ми перейдемо до "помаранчевої" зони, яка діяла до локдауну. Поточний карантин введений до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня".

У деяких українських регіонах розглядається можливість ослаблення карантину до рівня "жовтої" та "зеленої" зон, сказав Шмигаль 1 лютого.

2 лютого Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою Степанова, зараз у країні немає жодної адміністративної одиниці, яка може опинитися у "червоній" зоні.

Адаптивний карантин передбачає, що обмеження встановлюються для кожного регіону окремо, залежно від рівня захворюваності.

Такий карантин діяв до 11 листопада 2020 року, після чого встановили по всій країні "помаранчевий" рівень обмежень і ввели карантин вихідного дня.