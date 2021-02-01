Карантин в некоторых регионах могут ослабить, – Шмыгаль

По словам премьера, впервые за длительное время количество активных больных COVID-19 в Украине стало менее 200 тысяч.

В некоторых украинских регионах рассматривается возможность ослабления карантина до уровня желтой и зеленой зон.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с участием президента Владимира Зеленского, сообщает ОП.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослаблений карантинных мероприятий – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", – сказал он.

По словам премьера, впервые за длительное время количество активных больных COVID-19 в Украине стало менее 200 тысяч.

Шмыгаль уточнил, что уменьшение числа инфицированных в официальной статистике связано с тем, что люди обращаются к врачу и госпитализируются только в случае значительного ухудшения состояния.

Премьер отметил, что растет количество тестирований методом ИФА и экспресс-тестов – 34 600 по сравнению с 20 тысячами на позапрошлой неделе.

Отметим, 25 января министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине введут карантинные зоны через неделю.

24 января Шмыгаль сообщил, что эпидемиологи отмечают стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых коек снизилось до 30%. Число коек с подведенным кислородом увеличилось с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе.