Карантин у деяких регіонах можуть послабити, — Шмигаль

За словами прем'єра, вперше за тривалий час кількість активних хворих COVID-19 в Україні стала менше 200 тисяч.

У деяких українських регіонах розглядається можливість ослаблення карантину до рівня жовтої і зеленої зон.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради за участю президента Володимира Зеленського, повідомляє ОП.

"Аналіз показує, що є регіони, в яких можливо більше послаблень карантинних заходів — до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зонам. Уряд планує більш детально вивчити це питання та ухвалити відповідне рішення", — сказав він.

За словами прем'єра, вперше за тривалий час кількість активних хворих COVID-19 в Україні стала менше 200 тисяч.

Шмигаль уточнив, що зменшення кількості інфікованих в офіційній статистиці пов'язане з тим, що люди звертаються до лікаря і госпіталізуються тільки в разі значного погіршення стану.

Прем'єр зазначив, що зростає кількість тестувань методом ІФА та експрес-тестів — 34 600 порівняно з 20 тисячами на позаминулому тижні.

Зазначимо, 25 січня Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні введуть карантинні зони через тиждень.

24 січня Шмигаль повідомив, що епідеміологи зазначають стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжок знизилася до 30%. Кількість ліжок з підведеним киснем збільшилася з 11 тис. у вересні до 55 тис. у січні.