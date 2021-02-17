"Критична ситуація": В Івано-Франківській області вводять "червоний" рівень карантину

З наступного понеділка в області тимчасово закриють кінотеатри, спортзали, а школярів 5-11 класів переведуть на дистанційку.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківська прийняла рішення посилити карантин. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області вона вже, я б сказав, майже критична", — заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Останні 10 днів в області спостерігається значне зростання числа випадків захворювання на Covid-19, незважаючи на виконання плану МОЗ з підготовки 50% усіх лікарняних ліжок для коронавірусу. Наразі 80% усіх ліжок мають забезпечення киснем. В області існує дефіцит лікарняних ліжок.

З 22 по 28 лютого область буде жити за такими правилами:

Громадське харчування буде працювати тільки на винос;

Розважальні заклади, кінотеатри, спортзали і нічні клуби тимчасово закриваються;

Забороняється проведення культурних і релігійних заходів;

Перехід на дистанційне навчання учнів 5-11 класів.

Можливі введення обмежень на в'їзд-виїзд з Івано-Франківської області.

Нагадаємо: з 22 лютого в Україні повернеться адаптивний карантин із зонами.

Повідомляється, що в деяких населених пунктах Прикарпаття зайнято понад 90% ковідних ліжок. Через ситуацію, що склалася, мер Львова заявив про готовність прийняти 100 пацієнтів з коронавірусом у Львові.