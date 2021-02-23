В Ивано-Франковской области введут локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19, — Шмыгаль

Ограничения в области вводят с 26 февраля. Будут запрещены межобластные железнодорожные, авиа- и автомобильные рейсы.

С 26 февраля в Ивано-Франковской области введут "красный" уровень эпидемиологической опасности и усилят карантинные ограничения. Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании, которое прошло 23 февраля.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram написал, что с 26 февраля в области начнут действовать ограничения, которые действовали во время январского локдауна.

"С 26 февраля в Ивано-Франковской области будет введен "красный" уровень эпидемической опасности с теми ограничениями, которые действовали во время жесткого карантина в январе. Это должно не допустить дальнейшего распространения COVID-19 в области и в целом по стране", — написал Шмыгаль.

В пресс-службе Кабмина добавили, что также дополнительно будет запрещена посадка и высадка на регулярные и нерегулярные межобластные рейсы поездов, самолетов и автомобилей в область и из нее.

Шмыгаль поручил главе Ивано-Франковской облгосадминистрации организовать КПП на въезде в область, привлечь медиков к проведению температурного скрининга, опросу населения касательно наличия у них симптомов коронавируса и обеспечить дежурство бригады скорой помощи.

"Ситуация в Ивано-Франковской области на сегодняшний день остается напряженной и не улучшается как в части занятости коек, так и в части заболевших и госпитализированных. Мы имеем опыт изоляции областей в начале пандемии, что приостановило распространения болезни. Поэтому должны принять взвешенное и правильное решение, которое не допустит дальнейшего обострения ситуации", — цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабмина.

Главный санврач страны и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что с начала года еженедельное количество зафиксированных случаев заражения в области увеличилось в 6 раз, а за последнюю неделю прирост составляет 30%.

"Уровень госпитализации в течение последней недели вдвое превышает установленный Кабинетом Министров показатель (60 человек на 100 000 населения). Ивано-Франковская область остается единственной областью в Украине, где заполняемость коек с кислородом превышает 50% даже с учетом дополнительно развернутых коек", — заявил Ляшко.

По словам главного санврача, в области заполнено 82% коек в реанимациях, а почти в половине медучреждений — 100%.

Отметим, вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале прошлой недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. Местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля. В области временно закроют кинотеатры, спортзалы, а школьников 5-11 классов переведут на дистанционное обучение. Также на территории области развернули 16 карантинных КПП.

Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц в регион был доставлен мобильный госпиталь. Сообщалось, что в некоторых населенных пунктах Прикарпатья было занято более 90% ковидных коек.

С 22 февраля в Украину вернулся адаптивный карантин с зонами.

Напомним, локдаун по всей территории Украины вводили с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль называл это "зимними каникулами ради безопасности". Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что благодаря этому локдауну ситуацию с коронавирусом в стране удалось стабилизировать.