В Івано-Франківській області введуть локдаун через погіршення ситуації з COVID-19, — Шмигаль

Жорсткий карантин в області вводять з 26 лютого. Заборонять міжобласні залізничні, авіа- та автомобільні рейси.

З 26 лютого в Івано-Франківській області введуть "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки і посилять карантинні обмеження. Таке рішення прийняла Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні, яке відбулося 23 лютого.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кабміну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму каналі у Telegram написав, що з 26 лютого в області почнуть діяти обмеження, які діяли під час січневого локдауну.

"З 26 лютого в Івано-Франківській області введуть "червоний" рівень епідемічної небезпеки з тими обмеженнями, які діяли під час жорсткого карантину в січні. Це повинно не допустити майбутнього поширення COVID-19 в області та загалом у країні", — написав Шмигаль.

У прес-службі Кабміну додали, що також додатково заборонять посадку і висадку на регулярні та нерегулярні міжобласні рейси поїздів, літаків і автомобілів до області та з неї.

Шмигаль доручив голові Івано-Франківської облдержадміністрації організувати КПП на в'їзді в область, залучити медиків до проведення температурного скринінгу, опитуванням населення щодо наявності у них симптомів коронавірусу та забезпечити чергування бригади швидкої допомоги.

"Ситуація в Івано-Франківській області на сьогодні залишається напруженою і не поліпшується як щодо зайнятості ліжок, так і щодо хворих та госпіталізованих. Ми маємо досвід ізоляції областей на початку пандемії, що призупинило поширення хвороби. Тому повинні прийняти зважене і правильне рішення, яке не допустить майбутнього загострення ситуації", — цитує Шмигаль прес-службу Кабміну.

Головний санлікар країни і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що з початку року щотижнева кількість зафіксованих випадків зараження в області збільшилася у 6 разів, а за останній тиждень приріст становить 30%.

"Рівень госпіталізації протягом останнього тижня вдвічі перевищує встановлений Кабінетом Міністрів показник (60 осіб на 100 000 населення). Івано-Франківська область залишається єдиною областю в Україні, де заповнюваність ліжок з киснем перевищує 50% навіть з урахуванням додатково розгорнутих ліжок", — заявив Ляшко.

За словами головного санлікаря, в області заповнені 82% ліжок у реанімаціях, а майже в половині медустанов — 100%.

Зазначимо, спалах коронавірусу в Івано-Франківській області було зафіксовано на початку минулого тижня. У регіон направили головного санлікаря Віктора Ляшка. Місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого. В області тимчасово закриють кінотеатри, спортзали, а школярів 5-11 класів переведуть на дистанційне навчання. Також на території області розгорнули 16 карантинних КПП.

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповнювання лікарень в регіон доставили мобільний госпіталь. Повідомлялося, що в деяких населених пунктах Прикарпаття було зайнято понад 90% ковідних ліжок.

З 22 лютого в Україні повернувся адаптивний карантин із зонами.

Нагадаємо, локдаун по всій території України вводили з 8 по 24 січня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль називав це "зимовими канікулами заради безпеки". Голова МОЗ України Максим Степанов заявляв, що завдяки цьому локдауну ситуацію з коронавірусом в країні вдалося стабілізувати.