В Ивано-Франковской области начали работу 16 карантинных контрольно-пропускных пунктов
Подчеркивается, что работники полиции не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.
Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах (КПП), организованных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области в Facebook.
На КПП правоохранители и медики осуществляют контроль соблюдения карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.
Пять пунктов будут работать круглосуточно:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);
- с. Черниев (автодорога Т-0906);
- с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).
Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тисменицкая);
- с. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Ивановке, Коломыйского района (автодорога Т-0905);
- с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Горохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);
- с. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога Т-0906);
- пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).
Сообщается, что правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, "призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости".
Подчеркивается, что работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.
Напомним, вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале прошлой недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. Местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля. В области временно закроют кинотеатры, спортзалы, а школьников 5-11 классов переведут на дистанционку.
Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц в регион был доставлен мобильный госпиталь. В некоторых населенных пунктах Прикарпатья занято более 90% ковидных коек. Из-за сложившейся ситуации мэр Львова заявил о готовности принять 100 пациентов с коронавирусом во Львове.
С 22 февраля в Украину вернулся адаптивный карантин с зонами.