В Ивано-Франковской области начали работу 16 карантинных контрольно-пропускных пунктов

Подчеркивается, что работники полиции не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах (КПП), организованных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области в Facebook.

На КПП правоохранители и медики осуществляют контроль соблюдения карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.

Пять пунктов будут работать круглосуточно:

Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);

Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);

с. Черниев (автодорога Т-0906);

с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

с. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).

Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00:

с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);

Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тисменицкая);

с. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);

с. Ивановке, Коломыйского района (автодорога Т-0905);

с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);

с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);

с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);

с. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);

с. Горохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);

с. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога Т-0906);

пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).

Сообщается, что правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, "призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости".

Подчеркивается, что работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

Напомним, вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале прошлой недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. Местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля. В области временно закроют кинотеатры, спортзалы, а школьников 5-11 классов переведут на дистанционку.

Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц в регион был доставлен мобильный госпиталь. В некоторых населенных пунктах Прикарпатья занято более 90% ковидных коек. Из-за сложившейся ситуации мэр Львова заявил о готовности принять 100 пациентов с коронавирусом во Львове.

С 22 февраля в Украину вернулся адаптивный карантин с зонами.