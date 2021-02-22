В Івано-Франківській області почали роботу 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів

Підкреслюється, що працівники поліції не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

Поліцейські разом із медиками, рятувальниками і військовослужбовцями Національної гвардії несуть службу на 16 контрольно-пропускних пунктах (КПП), організованих для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області у Facebook.

На КПП правоохоронці й медики здійснюють контроль дотримання карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадян і за необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей спрямовуватимуть до медичних установ.

П'ять пунктів працюватимуть цілодобово:

Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калуське шосе);

Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька);

с. Черніїв (автодорога Т-0906);

с. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);

с. Яблуниця, Надвірнянський район (автодорога Н-09).

Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 до 21:00:

с. Драгомирчани (автодорога Н-09);

Івано-Франківськ (автодорога Н-18, вул. Тисменицька);

с. Отинія, Коломийського району (автодорога Н-10);

с. Іванівці, Коломийського району (автодорога Т-0905);

с. Мишин, Коломийського району (автодорога Р-24);

с. Турка, Коломийського району (автодорога місцевого значення);

с. Корнич, Коломийського району (автодорога Н-10);

с. Гвіздець, Коломийського району (автодорога Р-24);

с. Горохолин ліс, Надвірнянського району (автодорога Н-09);

с. Цуцилів, Надвірнянського району (автодорога Т-0906);

смт. Ворохта, Надвірнянського району (автодорога Р-24).

Повідомляється, що правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, "закликають громадян обмежити пересування та виїжджати тільки у разі гострої потреби".

Підкреслюється, що працівники поліції не блокують, не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

Нагадаємо, спалах коронавірусу в Івано-Франківській області був зафіксований на початку минулого тижня. У регіон негайно вирушив головний санлікар Віктор Ляшко. Місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого. В області тимчасово закриють кінотеатри, спортзали, а школярів 5-11 класів переведуть на дистанційку.

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповненість лікарень у регіон доставили мобільний госпіталь. У деяких населених пунктах Прикарпаття зайнято більше 90% ковідних ліжок. Через ситуацію, що склалася, мер Львова заявив про готовність прийняти 100 пацієнтів із коронавірусом у Львові.

З 22 лютого в Україну повернувся адаптивний карантин із зонами.