"Локдаун в Украине заканчивается. Ситуацию удалось стабилизировать", - Степанов

С 25 января по всей стране начинают действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов написал на своей странице в Facebook о том, что в полночь с 24 на 25 января в стране заканчивается жесткий карантин (локдаун), введенный для ограничения распространения коронавирусной инфекции.

"Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651", — написал министр.

Он поблагодарил всех, кто придерживался карантинных ограничений, отдельно выделив предпринимателей, которые добросовестно выполняли карантинные требования, чем спасли множество людей от заражения.

Степанов напомнил о трех простых правилах, которые могут помочь спасти жизни — дистанция, мытье рук и маска — и опубликовал инфографику с полным перечнем запретов, которые вступают в силу с 25 января.

[ + – ] Что запрещено в Украине с 25 января Фото: Facebook / Максим Степанов

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

За сутки 23 января зафиксировано 3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.