"Локдаун в Україні закінчується. Ситуацію вдалося стабілізувати", — Степанов

З 25 січня всією країною починають діяти карантинні обмеження "помаранчевої" зони.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов написав на своїй сторінці у Facebook про те, що опівночі з 24 на 25 січня в країні закінчується жорсткий карантин (локдаун), введений для обмеження поширення коронавірусної інфекції.

"Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію і розвантажити нашу медичну систему і медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, сьогодні цифра становить 18 651", — написав міністр.

Він подякував усім, хто дотримувався карантинних обмежень, окремо виділивши підприємців, які сумлінно виконували карантинні вимоги, чим врятували безліч людей від зараження.

Степанов нагадав про три прості правила, які можуть допомогти врятувати життя — дистанція, миття рук і маска — і опублікував інфографіку з повним переліком заборон, які вступають в силу з 25 січня.

[ + – ] Що заборонено в Україні з 25 січня Фото: Facebook / Максим Степанов

Нагадаємо, на засіданні Кабміну 9 грудня прийняли рішення про введення локдауна з 8 по 24 січня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав це "зимовими канікулами заради безпеки".

За добу 23 січня зафіксовано 3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей і 111 медпрацівників.