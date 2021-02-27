"Укрзалізниця" розповіла про особливості поїздок в "закритий" Івано-Франківськ

З 7 березня компанія призупиняє продаж квитків в регіоні через складну ситуацію з коронавірусом

До 7 березня 2021 року пасажири з квитками в Івано-Франківськ або з нього зможуть їхати за графіком включно, з 8 березня "Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на потяги в цьому напрямку до кінця посиленого карантину.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Згідно з постановою 154 Кабінету міністрів України від 24 лютого, Укрзалізниця з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку і посадку пасажирів в регіоні", — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що попри те, що регіон знаходиться в лідерах за кількістю нових заражень COVID-19 і є серйозні проблеми з ліжками для хворих, "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Ворохти.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області з п'ятниці, 26 лютого, почали діяти нові карантинні обмеження. Дане рішення прийнято на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Зокрема, в регіоні будуть припинені регулярні й нерегулярні перевезення пасажирів на приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі області, а також приміського залізничного сполучення, автомобільного й електротранспорту в міському сполученні.

У Міністерстві охорони здоров'я прийшли до висновку, що причиною нового спалаху коронавірусу в Івано-Франківській області стало скупчення туристів, зокрема іноземних, на гірськолижному курорті "Буковель".