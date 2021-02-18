"УЗ" приглашает украинцев на лыжи в Ивано-Франковскую область, где сейчас вспышка COVID-19

Несмотря на то, что регион находится в лидерах по числу новых заражений COVID-19 и имеются серьезные проблемы с койками для больных, "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Ворохту.

АО "Укрзализныця" назначила на субботу, 20 февраля, дополнительный рейс поезда №217/218 Киев – Ворохта (Ивано-Франковская область) – Рахов (Закарпатская область). Об этом сообщает официальная Facebook-страница компании.

"Айда к горнолыжным курортам вместе с "Укрзализныця", – говорится в публикации от 18 февраля.

Фото: Скриншот

Вышеупомянутый поезд 20 февраля отправляется из Киева в 15.02 и прибывает в Ворохту в 05.31 следующего дня. В 06.58 поезд доезжает до Рахова.

В обратном направлении поезд отправляется из Рахова в тот же день в 18.00. В 19.42 он будет в Ворохте, в 09.55 22 февраля – в Киеве.

Следует отметить, что в Ивано-Франковской области, через которую следует и где останавливается поезд №217/218, фиксируют всплеск заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки там зарегистрировали 799 новых случаев COVID-19 – сегодня регион находится "в лидерах" по их числу.

По словам местных чиновников, по состоянию на 16 февраля в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска больными пневмонией и с подозрениями на COVID-19 были заполнены 95% коек.

Как писал Фокус, на ситуацию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, с ситуацией "надо тщательно разобраться" и, в связи с непогодой, "рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области".

В связи со сложившейся ситуацией в область срочно выезжал главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 6 237 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки подтвердили в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514) областях, городе Киеве (513), а также Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.