"УЗ" запрошує українців на лижі в Івано-Франківську область, де зараз спалах COVID-19

Незважаючи на те, що регіон знаходиться в лідерах за кількістю нових заражень COVID-19 і має серйозні проблеми з ліжками для хворих, "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Ворохти.

АТ "Укрзалізниця" призначила на суботу, 20 лютого, додатковий рейс поїзда №217/218 Київ — Ворохта (Івано-Франківська область) — Рахів (Закарпатська область). Про це повідомляє офіційна Facebook-сторінка компанії.

"Гайда до гірськолижних курортів разом з "Укрзалізниця", — йдеться в публікації від 18 лютого.

Фото: Скриншот

Вищезгаданий поїзд 20 лютого вирушає з Києва о 15:02 і прибуває до Ворохти о 05:31 наступного дня. О 06:58 потяг доїжджає до Рахова.

У зворотному напрямку поїзд відправляється з Рахова того ж дня о 18:00. О 19:42 він буде у Ворохті, о 09:55 22 лютого — у Києві.

Слід зазначити, що в Івано-Франківській області, через яку їде та де зупиняється поїзд №217/218, фіксують сплеск захворюваності на коронавірус. За минулу добу там зареєстрували 799 нових випадків COVID-19 — сьогодні регіон знаходиться "в лідерах" за їхньою кількістю.

За словами місцевих чиновників, станом на 16 лютого в Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська хворими на пневмонію та з підозрами на COVID-19 були заповнені 95% ліжок.

Як писав Фокус, на ситуацію вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, із ситуацією "треба ретельно розібратися" і, у зв'язку з негодою, "розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області".

У зв'язку зі сформованою ситуацією в область терміново виїжджав головний державний санітарний лікар — заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстрували 6 237 нових випадків коронавірусу. Найбільшу кількість випадків коронавірусу за минулу добу підтвердили в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514) областях, місті Київ (513), а також Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.