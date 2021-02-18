Статистика коронавируса в Украине на 18 февраля: более 6 тыс. случаев заболевания

Лидерами по числу заболевших по-прежнему остаются Ивано-Франковская и Винницкая области, а также Киев.

За минувший сутки в Украине зарегистрировали 6 237 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 18 февраля, написал министр охраны здоровья Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

Среди заболевших – 413 детей и 276 медицинских работников. Госпитализированы 2 222 человека, умерли – 163, выздоровели – 5 225. Также за минувшие сутки сделали 64 688 тестов.

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки подтвердили в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514) областях, городе Киеве (513), а также Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.

Количество заболевших за сутки:

г. Киев — 513 случаев;

Винницкая область — 514 случаев;

Волынская область — 163 случая;

Днепропетровская область — 205 случаев;

Донецкая область — 171 случай;

Житомирская область — 438 случаев;

Закарпатская область — 500 случаев;

Запорожская область — 88 случаев;

Ивано-Франковская область — 799 случаев;

Киевская область — 231 случай;

Кировоградская область — 31 случай;

Луганская область — 34 случая;

Львовская область — 300 случаев;

Николаевская область — 119 случаев;

Одесская область — 201 случай;

Полтавская область — 156 случаев;

Ровенская область -167 случаев;

Сумская область — 194 случая;

Тернопольская область — 215 случаев;

Харьковская область — 289 случаев;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 202 случая;

Черкасская область — 140 случаев;

Черновицкая область — 436 случаев;

Черниговская область — 87 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 1 287 141 человек, выздоровели – 1 134 120, умерли – 24 852.

ПЦР-тестов проведено 6 625 529.

Как сообщалось ранее, ИИ предсказал, откуда может появиться следующий коронавирус. Ученые определили виды млекопитающих, за которыми необходимо наблюдать более тщательно.

Например, азиатская пальмовая циветта и большая подковоносая летучая мышь могут быть хозяевами для 32 и 68 различных коронавирусов соответственно. А у таких видов, как обыкновенный еж, европейский кролик и одногорбых верблюдов, алгоритм обнаружил, что Sars-CoV-2 может рекомбинировать с другими коронавирусами.

Напомним, накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине до сих пор нет оборудования для обнаружения новых штаммов коронавируса.

В середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.