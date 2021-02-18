Статистика коронавірусу в Україні станом на 18 лютого: виявили понад 6 тис. випадків захворювання

Лідерами за кількістю хворих, як і раніше, залишаються Івано-Франківська та Вінницька області, а також Київ.

За минулу добу в Україні зареєстрували 6 237 нових випадків коронавірусу. Про це в четвер, 18 лютого, написав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе у Facebook.

Серед захворілих — 413 дітей та 276 медичних працівників. Госпіталізовано 2 222 особи, померли — 163, одужали — 5 225. Також за минулу добу зробили 64 688 тестів.

Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу підтвердили в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514) областях, місті Київ (513), а також Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

Кількість хворих за добу:

м. Київ — 513 випадків;

Вінницька область — 514 випадків;

Волинська область — 163 випадки;

Дніпропетровська область — 205 випадків;

Донецька область — 171 випадок;

Житомирська область — 438 випадків;

Закарпатська область — 500 випадків;

Запорізька область — 88 випадків;

Івано-Франківська область — 799 випадків;

Київська область — 231 випадок;

Кіровоградська область — 31 випадок;

Луганська область — 34 випадки;

Львівська область — 300 випадків;

Миколаївська область — 119 випадків;

Одеська область — 201 випадок;

Полтавська область — 156 випадків;

Рівненська область — 167 випадків;

Сумська область — 194 випадки;

Тернопільська область — 215 випадків;

Харківська область — 289 випадків;

Херсонська область — 44 випадки;

Хмельницька область — 202 випадки;

Черкаська область — 140 випадків;

Чернівецька область — 436 випадків;

Чернігівська область — 87 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 287 141 особа, одужали — 1 134 120, померли — 24 852.

ПЛР-тестів проведено 6 625 529.

Як повідомлялося раніше, ШІ передбачив, звідки може з'явитися наступний коронавірус. Вчені визначили види ссавців, за якими необхідно спостерігати ретельніше.

Наприклад, азіатська пальмова нандінія та великий підковоносий кажан можуть бути господарями для 32 і 68 різних коронавірусів відповідно. А у таких видів, як звичайний їжак, європейський кролик та одногорбий верблюд, алгоритм виявив, що Sars-CoV-2 може рекомбінувати з іншими коронавірусами.

Нагадаємо, напередодні глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні досі немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу.

У середині грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Метью Генкок у Палаті громад заявив, що в країні з'явився новий штам коронавірусу, який поширився майже в 60 районах місцевого самоврядування. Низка країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразнішим. Пізніше іншу мутацію коронавірусу виявили і в ПАР.