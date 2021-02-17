ИИ предсказал, откуда может появиться следующий коронавирус

Ученые определили виды млекопитающих, за которыми необходимо наблюдать более тщательно.

Команда ученых использовала искусственный интеллект, чтобы выяснить, откуда может прийти следующий коронавирус. Об этом сообщает ВВС.

В своей работе ученые использовали сочетание фундаментальной биологии и машинного обучения. Их компьютерный алгоритм указал на гораздо большее количество потенциальных хозяев новых штаммов вируса, чем предполагалось ранее.

"Мы хотим знать, откуда может появиться следующий коронавирус. Одним из путей их появления – рекомбинация между двумя уже существующими коронавирусами. Таким образом, два вируса заражают одну и ту же клетку и рекомбинируют в "дочерний" вирус, который становится совершенно новым штаммом", – говорит один из авторов исследования, вирусолог из Ливерпульского университета Маркус Благроув.

Исследователи смогли обучить компьютер тому, как находить вирусы и их хозяев-животных.

В первую очередь, команда дала задачу алгоритму найти млекопитающих, которые могут быть восприимчивы к известным коронавирусам. Результат показал связь между 411 штаммами коронавируса и 876 видами млекопитающих.

Далее был запущен поиск видов, которые способны укрывать сразу несколько вирусов. Ведущий исследователь из Ливерпульского университета Майя Вардех смогла научить алгоритм поиску закономерностей, указывающих на вышеупомянутые виды.

"Мы смогли предсказать, какие виды имели больше шансов быть зараженными многими коронавирусами. Либо потому, что они были тесно связаны с видами, переносящими коронавирус, либо потому, что они находились в одном географическом пространстве", – говорит Вардех.

Ученые сделали вывод, что существует намного больше потенциальных хозяев для новых коронавирусов среди млекопитающих, чем показывали предыдущие исследования.

Например, азиатская пальмовая циветта и большая подковоносая летучая мышь могут быть хозяевами для 32 и 68 различных коронавирусов соответственно. А у таких видов, как обыкновенный еж, европейский кролик и одногорбых верблюдов, алгоритм обнаружил, что Sars-CoV-2 может рекомбинировать с другими коронавирусами.

Ученые говорят, что полученные результаты помогут сузить круг наблюдений и, возможно, предотвратят следующую пандемию.

"Но это не повод демонизировать выделенные виды", – подчеркивает Варде.

Она отмечает, что распространение вирусов на человеческие популяции, как правило, связано с деятельностью человека, такой как торговля дикими животными и земледелие.

"Практически невозможно постоянно обследовать всех животных, поэтому наш подход позволяет расставить приоритеты. Результаты нашей работы указывают на виды, за которыми нужно следить тщательнее", – добавляют исследователи.