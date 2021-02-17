ШІ передбачив, звідки може з'явитися наступний коронавірус

Вчені визначили види ссавців, за якими необхідно спостерігати ретельніше.

Команда вчених використовувала штучний інтелект, щоб з'ясувати, звідки може прийти наступний коронавірус. Про це повідомляє ВВС.

У своїй роботі вчені використовували поєднання фундаментальної біології та машинного навчання. Їх комп'ютерний алгоритм вказав на набагато більшу кількість потенційних господарів нових штамів вірусу, ніж передбачалося раніше.

"Ми хочемо знати, звідки може з'явитися наступний коронавірус. Одним зі шляхів їх появи — рекомбінація між двома вже наявними коронавірусами. Таким чином, два віруси заражають одну й ту ж клітину та рекомбінують у "дочірній" вірус, який стає абсолютно новим штамом", — каже один з авторів дослідження, вірусолог з університету Ліверпуля Маркус Благроув.

Дослідники змогли навчити комп'ютер знаходити віруси та їх господарів-тварин.

Перш за все, команда дала завдання алгоритму знайти ссавців, які можуть бути сприйнятливі до відомих коронавірусів. Результат показав зв'язок між 411 штамами коронавірусу та 876 видами ссавців.

Далі був запущений пошук видів, які здатні вкривати відразу кілька вірусів. Провідна дослідниця з університету Ліверпуля Майя Вардех змогла навчити алгоритм пошуку закономірностей, що вказують на вищезгадані види.

"Ми змогли передбачити, які види мали більше шансів бути зараженими багатьма коронавірусами. Або тому, що вони були тісно пов'язані з видами, що переносять коронавірус, або тому, що вони перебували в одному географічному просторі", — говорить Вардех.

Вчені зробили висновок, що існує набагато більше потенційних господарів для нових коронавірусів серед ссавців, ніж показували попередні дослідження.

Наприклад, азіатська пальмова цивета та великий підковоносий кажан можуть бути господарями для 32 і 68 різних коронавірусів відповідно. А у таких видів, як звичайний їжак, європейський кролик та одногорбий верблюд, алгоритм виявив, що Sars-CoV-2 може рекомбінувати з іншими коронавірусами.

Вчені говорять, що отримані результати допоможуть звузити коло спостережень і, можливо, допоможуть запобігти наступній пандемії.

"Але це не привід демонізувати зазначені види", — підкреслює Варді.

Вона зазначає, що поширення вірусів на людські популяції, як правило, пов'язане з діяльністю людини, така як торгівля дикими тваринами і землеробство.

"Практично неможливо постійно обстежувати всіх тварин, тому наш підхід дозволяє розставити пріоритети. Результати нашої роботи вказують на види, за якими потрібно стежити ретельніше", — додають дослідники.