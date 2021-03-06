Карантин в Украине: Закарпатье переводят в "красную" зону, а Киев достиг "оранжевого" уровня
Ситуация в Киеве значительно ухудшилась, а в Закарпатской области со следующей недели вводят жесткие ограничения.
С 8 марта в Закарпатскую область переводят в "красную" каратинную зону, скоро в нее рискует попасть и Киев. Такое решение приняли на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Минздрав опубликовал на официальном сайте такие индикаторные показатели по регионам за последние трое суток (с 3 по 5 марта) и :
- коэффициент выявления заболевших;
- уровень и динамика госпитализации;
- загруженность койко-мест с кислородом;
- охват тестирования.
Согласно результатам анализа, количество госпитализаций в больницах Закарпатской области уже три дня подряд превышает 90 тысяч человек на 100 тысяч населения. Вскоре область могут перевести в "красную" зону, где уже находится Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Показатели "оранжевой" зоны зафиксировали в Киеве и таких областях:
- Киевская;
- Винницкая;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая.
В ближайшее время Киев продолжит жить по правилам "желтой" зоны: можно проводить массовые мероприятия, ходить в рестораны, тренироваться в спортзалах и так далее. В то же время, "оранжевый" уровень свидетельствует о значительном ухудшении ситуации, которое может привести к ужесточению карантина, поэтому власти начинают тщательнее следить за соблюдением ограничений.
Первый заместитель губернатора Мирослав Билецкий прокомментировал ситуацию в своем блоге.
"На Закарпатье внедрили "красную" карантинную зону, а с ней и ограничения, касающиеся различных сфер деятельности на территории всей области. Последние две недели мы пытались достучаться до сознания людей, но тщетно. В конце этой недели, как следствие, имели наибольшее количество выявленных больных за весь год пандемии", — сообщил чиновник.
Все остальные регионы Украины отнесли к "желтой" зоне, "зеленого" статуса не получил ни один из них. Стоит отметить, что ограничения "красной" зоны по инициативе Минздрава может ввести только Комиссия по чрезвычайным ситуациям в течении 48 часов после получения показателей, а решение вступает в силу только через два дня после оглашения.
Ранее стало известно, что с 4 марта в Киевской области действует "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
Писали также о том, что в Украине уже началась третья волна коронавируса — об этом заявил глава Минздрава Максима Степанова. По его словам 2021 год может оказаться более тяжелым, чем предыдущий. Министр привел мнение ученых, которые опасаются мутаций вируса, ускорения передачи, а также изменений в клинической картине заболевания.
"Мы прогнозируем увеличение числа заболевших до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля", – отметил Максим Степанов.