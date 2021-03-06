Карантин в Украине: Закарпатье переводят в "красную" зону, а Киев достиг "оранжевого" уровня

Ситуация в Киеве значительно ухудшилась, а в Закарпатской области со следующей недели вводят жесткие ограничения.

С 8 марта в Закарпатскую область переводят в "красную" каратинную зону, скоро в нее рискует попасть и Киев. Такое решение приняли на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Минздрав опубликовал на официальном сайте такие индикаторные показатели по регионам за последние трое суток (с 3 по 5 марта) и :

коэффициент выявления заболевших;

уровень и динамика госпитализации;

загруженность койко-мест с кислородом;

охват тестирования.

Согласно результатам анализа, количество госпитализаций в больницах Закарпатской области уже три дня подряд превышает 90 тысяч человек на 100 тысяч населения. Вскоре область могут перевести в "красную" зону, где уже находится Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Показатели "оранжевой" зоны зафиксировали в Киеве и таких областях:

Киевская;

Винницкая;

Донецкая;

Запорожская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Тернопольская;

Хмельницкая.

В ближайшее время Киев продолжит жить по правилам "желтой" зоны: можно проводить массовые мероприятия, ходить в рестораны, тренироваться в спортзалах и так далее. В то же время, "оранжевый" уровень свидетельствует о значительном ухудшении ситуации, которое может привести к ужесточению карантина, поэтому власти начинают тщательнее следить за соблюдением ограничений.

Первый заместитель губернатора Мирослав Билецкий прокомментировал ситуацию в своем блоге.

"На Закарпатье внедрили "красную" карантинную зону, а с ней и ограничения, касающиеся различных сфер деятельности на территории всей области. Последние две недели мы пытались достучаться до сознания людей, но тщетно. В конце этой недели, как следствие, имели наибольшее количество выявленных больных за весь год пандемии", — сообщил чиновник.

[ + – ] Пост замглавы Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого Фото: Фейсбук/Михаил Билецкий

Все остальные регионы Украины отнесли к "желтой" зоне, "зеленого" статуса не получил ни один из них. Стоит отметить, что ограничения "красной" зоны по инициативе Минздрава может ввести только Комиссия по чрезвычайным ситуациям в течении 48 часов после получения показателей, а решение вступает в силу только через два дня после оглашения.

Ранее стало известно, что с 4 марта в Киевской области действует "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Писали также о том, что в Украине уже началась третья волна коронавируса — об этом заявил глава Минздрава Максима Степанова. По его словам 2021 год может оказаться более тяжелым, чем предыдущий. Министр привел мнение ученых, которые опасаются мутаций вируса, ускорения передачи, а также изменений в клинической картине заболевания.

"Мы прогнозируем увеличение числа заболевших до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля", – отметил Максим Степанов.