Карантин в Україні: Закарпаття переводять в "червону" зону, а Київ досяг "помаранчевого" рівня

Ситуація в Києві значно погіршилася, а в Закарпатській області з наступного тижня вводять жорсткі обмеження.

З 8 березня в Закарпатську область переводять в "червону" каратіна зону, скоро в неї ризикує потрапити і Київ. Таке рішення прийняли на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій, передає прес-служба Закарпатської ОДА.

МОЗ опублікував на офіційному сайті такі індикаторні показники по регіонах за останні три доби (з 3 по 5 березня):

коефіцієнт виявлення хворих;

рівень і динаміка госпіталізації;

завантаженість ліжок з киснем;

охоплення тестування.

Згідно з результатами аналізу, кількість госпіталізацій в лікарнях Закарпатській області вже три дні поспіль перевищує 90 тисяч осіб на 100 тисяч населення. Незабаром область можуть перевести в "червону" зону, де вже знаходиться Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька. Показники "помаранчевої" зони зафіксували в Києві і таких областях:

Київська;

Вінницька;

Донецька;

Запорізька;

Львівська;

Миколаївська;

Сумська;

Тернопільська;

Хмельницька.

Найближчим часом Київ продовжить жити за правилами "жовтої" зони: можна проводити масові заходи, ходити в ресторани, тренуватися в спортзалах і так далі. У той же час, "помаранчевий" рівень свідчить про значне погіршення ситуації, яке може привести до посилення карантину, тому влада починає ретельніше стежити за дотриманням обмежень.

Перший заступник губернатора Мирослав Білецький прокоментував ситуацію в своєму блозі.

"На Закарпатті запровадили "червону" карантинну зону, а з нею і обмеження, що стосуються різних сфер діяльності на території всієї області. Останні два тижні ми намагалися достукатися до свідомості людей, але марно. В кінці цього тижня, як наслідок, мали найбільшу кількість виявлених хворих за весь рік пандемії", — повідомив чиновник.

[ + – ] Пост заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького Фото: Фейсбук / Михайло Білецький

Всі інші регіони України віднесли до "жовтої" зони, "зеленого" статусу не отримав жоден з них. Варто зазначити, що обмеження "червоної" зони з ініціативи Міністерства охорони здоров'я може ввести тільки Комісія з надзвичайних ситуацій протягом 48 годин після отримання показників, а рішення вступає в силу тільки через два дні після оголошення.

Раніше стало відомо, що з 4 березня в Київській області діє "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

Писали також про те, що в Україні вже почалася третя хвиля коронавируса — про це заявив глава МОЗ Максима Степанова. За його словами 2021 рік може виявитися важчим, ніж попередній. Міністр навів думку вчених, які побоюються мутацій вірусу, прискорення передачі, а також змін в клінічній картині захворювання.

"Ми прогнозуємо збільшення кількості хворих до кінця епідсезону, орієнтовно до кінця квітня", — зазначив Максим Степанов.