В Киевской области начала действовать "оранжевая" зона карантина

Местным жителям рассказали о новых ограничениях, а также о том, как будут работать кафе, рестораны и спортзалы

С четверга, 4 марта в Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщается на Telegram-канале Киевской областной государственной администрации.

В ведомстве напоминают, что "оранжевый" – это предупредительный уровень, свидетельствующий об осложнении эпидемической ситуации в регионе и способный привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

"На территории регионов, вошедших в "оранжевую" зону, действуют те же карантинные ограничения, что и на "желтом" уровне. То есть, разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий, работа ресторанов, кафе, баров и столовых до 24:00, а также бассейнов, спортзалов и фитнес-центров", – говорится в сообщении.

Однако, акцентировали внимание в КОГА, параллельно вводятся усиленные меры контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий, а органам местного самоуправления разрешается вводить при необходимости на отдельных территориях дополнительные ограничения.

[ + – ] Сообщение КОГА

Напомним, 24 февраля в Украину вернулся адаптивный карантин.

По состоянию на 23 февраля, в "красной" зоне кроме Ивано-Франковской области находится Черновицкая. Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, с 26 февраля в Ивано-Франковской области начнут действовать ограничения, которые были по всей стране во время локдауна в январе. В отношении Черновицкой области решение пока не принято.

В "оранжевой" зоне оказались Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Все остальные регионы находились в "желтой" зоне.

25 февраля в Ивано-Франковской области начали действовать новые карантинные ограничения.

В регионе приостановили регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, не выходящих за пределы области, а также пригородного железнодорожного сообщения, автомобильного и электротранспорта в городском сообщении.

С 1 марта 2021 года Черновицкая область оказалась на красном уровне эпидемической опасности распространения коронавируса. Данное решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В тот же день стало известно, что Житомирскую область переведут в "красную" зону санитарной опасности с соответствующими карантинными ограничениями.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, всеукраинский карантин помог спасти Украину от итальянского сценария COVID-19.