У Київській області введено в дію "помаранчеву" зона карантину

Місцевим жителям розповіли про нові обмеження, а також про те, як працюватимуть кафе, ресторани і спортзали.

З четверга, 4 березня у Київській області почав діяти "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Київської обласної державної адміністрації.

У відомстві нагадують, що "помаранчевий" — це попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні і здатний привести до введення посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

"На території регіонів, які увійшли до "помаранчевої" зони, діють ті ж карантинні обмеження, що і на "жовтому" рівні. Тобто дозволяється проведення культурних та спортивних заходів, робота ресторанів, кафе, барів та їдалень до 24:00, а також басейнів, спортзалів і фітнес-центрів", — йдеться в повідомленні.

Однак, наголосили в КОДА, паралельно вводяться посилені заходи контролю за дотриманням протиепідемічних заходів, а органам місцевого самоврядування дозволяється вводити за необхідності на окремих територіях додаткові обмеження.

[ + – ] повідомлення КОДА

Нагадаємо, 24 лютого в Україну повернувся адаптивний карантин.

Станом на 23 лютого, у "червоній" зоні крім Івано-Франківської області знаходиться Чернівецька. Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, з 26 лютого в Івано-Франківській області почнуть діяти обмеження, які були по всій країні під час локдауну в січні. Стосовно Чернівецької області рішення поки не прийняли.

У "помаранчевій" зоні опинилися Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області. Всі інші регіони перебували в "жовтій" зоні.

25 лютого в Івано-Франківській області почали діяти нові карантинні обмеження.

В регіоні призупинили регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів на приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі області, а також приміського залізничного сполучення, автомобільного та електротранспорту в міському сполученні.

З 1 березня 2021 року Чернівецька область опинилася на червоному рівні епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Того ж дня стало відомо, що Житомирську область переведуть у "червону" зону санітарної небезпеки з відповідними карантинними обмеженнями.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, всеукраїнський карантин допоміг врятувати Україну від італійського сценарію COVID-19.