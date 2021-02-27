Черновицкая область попала в "красную" карантинную зону

Ограничения, которые начнут действовать с 1 марта, вводятся в регионе из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом

Начиная с 1 марта 2021 года Черновицкая область окажется на красном уровне эпидемической опасности распространения коронавируса.

Данное решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал он.

[ + – ] Сообщение Олега Немчинова

26 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупреждал, что если будет расти число госпитализированных в Черновицкой области — область может попасть в "красную" зону.

А в Ивано-Франковской области с пятницы, 26 февраля, начали действовать новые карантинные ограничения.

В регионе приостановлены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, не выходящих за пределы области, а также пригородного железнодорожного сообщения, автомобильного и электротранспорта в городском сообщении.

В детских дошкольных учреждениях приостанавливается учебный процесс, в учреждениях общего среднего образования (в том числе специальных), внешкольного, профессионального, профессионального, высшего образования образовательный процесс организуют с использованием дистанционного обучения.

Также мы писали, что 24 февраля в "оранжевой" зоне оказались Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне. В таких регионах запрещается:

пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (респираторов или масок);

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

пересечение иностранцем границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19;

проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%;

перевозка пассажиров в общественном транспорте свыше сидячих мест;

проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга;

работа общепитов с 00:00 до 7:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом;

деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторно-курортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации;

посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования, проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций.

Национальная академия наук исследовала распространение СOVID-19 и составила прогноз на март. Согласно ее заключению, ситуация с заболеваемостью должна ухудшиться. В НАН отметили, что все показатели распространения коронавируса начали расти, в частности увеличивается количество госпитализаций и подтвержденных случаев заболевания в 19 из 25 областей Украины.