Чернівецька область потрапила в "червону" карантинну зону

Обмеження, які почнуть діяти з 1 березня, вводяться в регіоні через погіршення ситуації з коронавірусів

Починаючи з 1 березня 2021 року Чернівецька область буде на червоному рівні епідемічної небезпеки поширення коронавируса.

Дане рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє в своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 1 березня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", — написав він.

[ + – ] Повідомлення Олега Немчинова

26 лютого головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попереджав, що якщо буде зростати число госпіталізованих в Чернівецькій області — область може потрапити в "червону" зону.

А в Івано-Франківській області з п'ятниці, 26 лютого, почали діяти нові карантинні обмеження.

У регіоні призупинено регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів на приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі області, а також приміського залізничного сполучення, автомобільного і електротранспорту в міському сполученні.

У дитячих дошкільних установах призупиняється навчальний процес, в установах загальної середньої освіти (в тому числі спеціальних), позашкільної, професійного, професійного, вищої освіти освітній процес організовують з використанням дистанційного навчання.

Також ми писали, що 24 лютого в "помаранчевій" зоні опинилися Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області.

Всі інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні. У таких регіонах забороняється:

перебування в громадських місцях, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту (респіраторів або масок);

перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

перетин іноземцем кордону, КПВВ без страхового поліса, що покриває випадок COVID-19;

проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів при завантаженні залу понад 50%;

перевезення пасажирів в громадському транспорті понад сидячих місць;

проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

робота громадського харчування з 00:00 до 7:00 крім адресної доставки і замовлень на винос, розміщення відвідувачів на відстані менше 2 м і більше чотирьох осіб за столом;

діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ, що надають соцпослуги і послуги з реабілітації;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу і одержувачів освіти, проведення в закладах освіти заходів за участю більше однієї групи або класу;

проведення медустановами планових госпіталізацій.

Національна академія наук досліджувала поширення СOVID-19 і склала прогноз на березень. Згідно з її висновками, ситуація із захворюваністю повинна погіршитися. В НАН відзначили, що всі показники поширення коронавируса почали рости, зокрема збільшується кількість госпіталізацій і підтверджених випадків захворювання в 19 з 25 областей України.