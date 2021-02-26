Черновицкая область может попасть в "красную" зону уже завтра, - Ляшко

В ОГА сообщили, что в регионе могут ввести карантин выходного дня.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил если будет расти число госпитализированных в Черновицкой области — область может попасть в "красную" зону. Об этом Ляшко сообщил на брифинге.

По его словам, Минздрав 27 февраля может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в регионе.

"Потому что это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. Что будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемиологической опасности", — заявил он.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак заявила, что в Черновицкой области рассматривают возможность введения карантина выходного дня. Местная власть примет сегодня решение. Об этом сообщает местное издание "Молодий буковинець".

"Через полчаса будет заседать наша комиссия ТЭБ и ЧС. Мы будем рассматривать возможность или введения карантина выходного дня или полноценные ограничительные меры с понедельника, относящихся к" красной "зоны", — пояснила она.

Напомним, с 23 февраля в Черновицкой области из-за значительного увеличения количества случаев заражения коронавирусом усиливаются карантинные ограничения на две недели. В частности, во время действия усиленного карантина, все учебные заведения в области переходят на удаленную форму обучения, не будут работать игровые зоны в торговых центрах, а заведения общественного питания будут открыты до 20:00.

17 февраля глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что в регионе "угрожающая ситуация" с коронавирусом.

"Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, является угрожающей. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас оно уже 400 человек", – сказал он.

Осачук подчеркнул, что с начала эпидемии на Буковине еще не фиксировали ситуации, когда каждый день из-за коронавируса госпитализируют более 100 человек.