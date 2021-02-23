В Черновицкой области усилили карантин: удаленное обучение и ограниченная работа заведений

Карантинные ограничения будут действовать как минимум до 9 марта.

Со вторника, 23 февраля, в Черновицкой области из-за значительного увеличения количества случаев заражения коронавирусом усиливаются карантинные ограничения на две недели.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

В частности, во время действия усиленного карантина, все учебные заведения в области переходят на удаленную форму обучения, не будут работать игровые зоны в торговых центрах, а заведения общественного питания будут открыты до 20:00.

"На Буковине в 5 раз выросло количество больных коронавирусом детей. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19", – заявил глава ОГА Сергей Осачук.

Он отметил, что в стационарах области находится 1113 пациентов, а коечный фонд в COVID-больницах заполнен почти на 63%.

Осачук добавил, что на прошлой неделе был увеличен коечный фонд на 120 коек, а на этой неделе запланировано развернуть еще 500.

Ожидается, что карантинные ограничения будут действовать как минимум до 9 марта.

Отметим, 17 февраля глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что в регионе "угрожающая ситуация" с коронавирусом.

"Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, является угрожающей. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас оно уже 400 человек", – сказал он.

Осачук подчеркнул, что с начала эпидемии на Буковине еще не фиксировали ситуации, когда каждый день из-за коронавируса госпитализируют более 100 человек.

За последние сутки в Черновицкой области зафиксировано 468 случаев COVID-19.