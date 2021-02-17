На Буковине заявили об "очень угрожающей" ситуации с COVID-19 (видео)

Глава ОГА Сергей Осачук заявил, что в регионе еще не фиксировали ситуации, когда каждый день из-за коронавируса госпитализируют более 100 человек.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что в регионе "угрожающая ситуация" с коронавирусом. Об этом он сообщил во время видеообращения.

"Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, является угрожающей. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас оно уже 400 человек", — сказал он.

Осачук подчеркнул, что с начала эпидемии на Буковине еще не фиксировали ситуации, когда каждый день из-за коронавируса госпитализируют более 100 человек.

"Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему — впервые, ведь мы постоянно сих пор увеличивали количество коек, которые мы предоставляли для лечения коронавирусных больных. Если раньше это была загруженность на 50%, но от общего количества коек (900), то теперь мы имеем более 50 процентов от общего количества — 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавирусной болезни", — заявил он.

Одной из "горячих точек" являются Черновцы. Также сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в ряде районов области.

"У нас критическая ситуация в городских больницах. Мы готовы принимать больных из Черновцов в Новоселицкой ЦРБ и Герцаевской ЦРБ. Мы готовы полностью перепрофилировать больницы, которые будут оказывать помощь только больным коронавирусом. Мы перепрофилируем детскую больницу для лечения взрослого населения", — сказал Осачук.

В области могут закрыть все школы, училища, техникумы и университеты из-за ситуации.

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