Статистика коронавируса в Украине на 23 февраля: 4182 новых заболевших

Больше всего новых случаев в Киеве (454), Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

За сутки 22 февраля зафиксировано 4182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 252 ребенка и 219 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1236 человек;

умерли – 153;

выздоровели – 4351 человек;

проведено тестирований – 49 600 (методом ПЦР – 23 660, методом ИФА – 14 782, экспресс-тестами на антиген – 11 158).

За все время пандемии в Украине заболели 1 311 844 человек, выздоровели – 1 151 777, умерли – 25 309, проведено 6 738 144 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (454), Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — всего 135 129 (в том числе 454 случая за последние сутки);

Винницкая область — 33 382 (243);

Волынская область — 39 167 (128);

Днепропетровская область — 72 059 (126);

Донецкая область — 46 513 (58);

Житомирская область — 48 746 (67);

Закарпатская область — 37 651 (224);

Запорожская область — 68 930 (159);

Ивано-Франковская область — 60 639 (716);

Киевская область — 73 750 (196);

Кировоградская область — 10 371 (19);

Луганская область — 14 798 (47);

Львовская область — 76 630 (197);

Николаевская область — 41 286 (92);

Одесская область — 84 683 (159);

Полтавская область — 45 503 (113);

Ровенская область — 48 172 (107);

Сумская область — 47 806 (42);

Тернопольская область — 40 823 (107);

Харьковская область — 82 013 (188);

Херсонская область — 21 518 (8);

Хмельницкая область — 46 834 (118);

Черкасская область — 48 111 (140);

Черновицкая область — 51 990 (468);

Черниговская область — 35 340 (6).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 21 февраля были проведены 13 153 ПЦР-тестирования, 22% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 615 образцов.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вакцина от коронавируса Pfizer прибудет в Украину в начале марта.

Украина договорилась о поставке полмиллиона доз вакцины CoviShield для старта массовой вакцинации. Но к ней якобы есть вопросы в плане незавершенности промежуточного исследования по эффективности. Оно было необходимо для понимания того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину.