Статистика коронавируса в Украине на 23 февраля: 4182 новых заболевших
Больше всего новых случаев в Киеве (454), Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
За сутки 22 февраля зафиксировано 4182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 252 ребенка и 219 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1236 человек;
- умерли – 153;
- выздоровели – 4351 человек;
- проведено тестирований – 49 600 (методом ПЦР – 23 660, методом ИФА – 14 782, экспресс-тестами на антиген – 11 158).
За все время пандемии в Украине заболели 1 311 844 человек, выздоровели – 1 151 777, умерли – 25 309, проведено 6 738 144 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев в Киеве (454), Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — всего 135 129 (в том числе 454 случая за последние сутки);
- Винницкая область — 33 382 (243);
- Волынская область — 39 167 (128);
- Днепропетровская область — 72 059 (126);
- Донецкая область — 46 513 (58);
- Житомирская область — 48 746 (67);
- Закарпатская область — 37 651 (224);
- Запорожская область — 68 930 (159);
- Ивано-Франковская область — 60 639 (716);
- Киевская область — 73 750 (196);
- Кировоградская область — 10 371 (19);
- Луганская область — 14 798 (47);
- Львовская область — 76 630 (197);
- Николаевская область — 41 286 (92);
- Одесская область — 84 683 (159);
- Полтавская область — 45 503 (113);
- Ровенская область — 48 172 (107);
- Сумская область — 47 806 (42);
- Тернопольская область — 40 823 (107);
- Харьковская область — 82 013 (188);
- Херсонская область — 21 518 (8);
- Хмельницкая область — 46 834 (118);
- Черкасская область — 48 111 (140);
- Черновицкая область — 51 990 (468);
- Черниговская область — 35 340 (6).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 21 февраля были проведены 13 153 ПЦР-тестирования, 22% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 615 образцов.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вакцина от коронавируса Pfizer прибудет в Украину в начале марта.
Украина договорилась о поставке полмиллиона доз вакцины CoviShield для старта массовой вакцинации. Но к ней якобы есть вопросы в плане незавершенности промежуточного исследования по эффективности. Оно было необходимо для понимания того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину.