Статистика коронавірусу в Україні на 23 лютого: 4182 нових хворих

Найбільше нових випадків у Києві (454), Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

За добу 22 лютого зафіксовано 4182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У тому числі захворіли 252 дитини і 219 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — тисячу двісті тридцять шість чоловік;

померли — 153;

одужали — 4351 осіб;

проведено тестувань — 49 600 (методом ПЦР — 23 660, методом ІФА — 14 782, експрес-тестами на антиген — 11 158).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 311 844 чоловік, одужали — 1 151 777, померли — 25 309, проведено 6 738 144 ПЦР-тестів.

Найбільше нових випадків у Києві (454), Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

Київ — усього 135 129 (у тому числі 454 випадки за останню добу);

Вінницька область — 33 382 (243);

Волинська область — 39 167 (128);

Дніпропетровська область — 72 059 (126);

Донецька область — 46 513 (58);

Житомирська область — 48 746 (67);

Закарпатська область — 37 651 (224);

Запорізька область — 68 930 (159);

Івано-Франківська область — 60 639 (716);

Київська область — 73 750 (196);

Кіровоградська область — 10 371 (19);

Луганська область — 14 798 (47);

Львівська область — 76 630 (197);

Миколаївська область — 41 286 (92);

Одеська область — 84 683 (159);

Полтавська область — 45 503 (113);

Рівненська область — 48 172 (107);

Сумська область — 47 806 (42);

Тернопільська область — 40 823 (107);

Харківська область — 82 013 (188);

Херсонська область — 21 518 (8);

Хмельницька область — 46 834 (118);

Черкаська область — 48 111 (140);

Чернівецька область — 51 990 (468);

Чернігівська область — 35 340 (6).

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 21 лютого були проведені 13 153 ПЦР-тестування, 22% тестів були позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 615 зразків.

Нагадаємо: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від коронавірусу Pfizer прибуде в Україну на початку березня.

Україна домовилася про постачання півмільйона доз вакцини CoviShield для старту масової вакцинації. Але до неї нібито є питання в плані незавершеності проміжного дослідження з ефективності. Воно було необхідно для розуміння того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину.