Статистика коронавірусу в Україні на 23 лютого: 4182 нових хворих
Найбільше нових випадків у Києві (454), Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
За добу 22 лютого зафіксовано 4182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У тому числі захворіли 252 дитини і 219 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — тисячу двісті тридцять шість чоловік;
- померли — 153;
- одужали — 4351 осіб;
- проведено тестувань — 49 600 (методом ПЦР — 23 660, методом ІФА — 14 782, експрес-тестами на антиген — 11 158).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 311 844 чоловік, одужали — 1 151 777, померли — 25 309, проведено 6 738 144 ПЦР-тестів.
Найбільше нових випадків у Києві (454), Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
- Київ — усього 135 129 (у тому числі 454 випадки за останню добу);
- Вінницька область — 33 382 (243);
- Волинська область — 39 167 (128);
- Дніпропетровська область — 72 059 (126);
- Донецька область — 46 513 (58);
- Житомирська область — 48 746 (67);
- Закарпатська область — 37 651 (224);
- Запорізька область — 68 930 (159);
- Івано-Франківська область — 60 639 (716);
- Київська область — 73 750 (196);
- Кіровоградська область — 10 371 (19);
- Луганська область — 14 798 (47);
- Львівська область — 76 630 (197);
- Миколаївська область — 41 286 (92);
- Одеська область — 84 683 (159);
- Полтавська область — 45 503 (113);
- Рівненська область — 48 172 (107);
- Сумська область — 47 806 (42);
- Тернопільська область — 40 823 (107);
- Харківська область — 82 013 (188);
- Херсонська область — 21 518 (8);
- Хмельницька область — 46 834 (118);
- Черкаська область — 48 111 (140);
- Чернівецька область — 51 990 (468);
- Чернігівська область — 35 340 (6).
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 21 лютого були проведені 13 153 ПЦР-тестування, 22% тестів були позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 615 зразків.
Нагадаємо: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від коронавірусу Pfizer прибуде в Україну на початку березня.
Україна домовилася про постачання півмільйона доз вакцини CoviShield для старту масової вакцинації. Але до неї нібито є питання в плані незавершеності проміжного дослідження з ефективності. Воно було необхідно для розуміння того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину.