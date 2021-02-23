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Статистика коронавірусу в Україні на 23 лютого: 4182 нових хворих

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коронавірус, Україна, люди в масках, вулиця, фото
Фото: УП

Найбільше нових випадків у Києві (454), Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

За добу 22 лютого зафіксовано 4182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У тому числі захворіли 252 дитини і 219 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані — тисячу двісті тридцять шість чоловік;
  • померли — 153;
  • одужали — 4351 осіб;
  • проведено тестувань — 49 600 (методом ПЦР — 23 660, методом ІФА — 14 782, експрес-тестами на антиген — 11 158).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 311 844 чоловік, одужали — 1 151 777, померли — 25 309, проведено 6 738 144 ПЦР-тестів.

Найбільше нових випадків у Києві (454), Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

  • Київ — усього 135 129 (у тому числі 454 випадки за останню добу);
  • Вінницька область — 33 382 (243);
  • Волинська область — 39 167 (128);
  • Дніпропетровська область — 72 059 (126);
  • Донецька область — 46 513 (58);
  • Житомирська область — 48 746 (67);
  • Закарпатська область — 37 651 (224);
  • Запорізька область — 68 930 (159);
  • Івано-Франківська область — 60 639 (716);
  • Київська область — 73 750 (196);
  • Кіровоградська область — 10 371 (19);
  • Луганська область — 14 798 (47);
  • Львівська область — 76 630 (197);
  • Миколаївська область — 41 286 (92);
  • Одеська область — 84 683 (159);
  • Полтавська область — 45 503 (113);
  • Рівненська область — 48 172 (107);
  • Сумська область — 47 806 (42);
  • Тернопільська область — 40 823 (107);
  • Харківська область — 82 013 (188);
  • Херсонська область — 21 518 (8);
  • Хмельницька область — 46 834 (118);
  • Черкаська область — 48 111 (140);
  • Чернівецька область — 51 990 (468);
  • Чернігівська область — 35 340 (6).

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

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За даними ресурсу covid19.gov.ua, 21 лютого були проведені 13 153 ПЦР-тестування, 22% тестів були позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 615 зразків.

Нагадаємо: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від коронавірусу Pfizer прибуде в Україну на початку березня.

Україна домовилася про постачання півмільйона доз вакцини CoviShield для старту масової вакцинації. Але до неї нібито є питання в плані незавершеності проміжного дослідження з ефективності. Воно було необхідно для розуміння того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину.