Чернівецька область може потрапити в "червону" зону вже завтра, — Ляшко

В ОДА повідомили, що в регіоні можуть ввести карантин вихідного дня.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що якщо зростатиме число госпіталізованих в Чернівецькій області — область може потрапити в "червону" зону. Про це Ляшко повідомив на брифінгу.

За його словами, МОЗ 27 лютого може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень в регіоні.

"Тому що це вже буде третій день, коли індикатори в Чернівецькій області три дні поспіль перевищуватимуть норми. Що буде підставою для оголошення в області червоного рівня епідеміологічної небезпеки", — заявив він.

Заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак заявила, що в Чернівецькій області розглядають можливість введення карантину вихідного дня. Місцева влада прийме сьогодні рішення. Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

"Через півгодини засідатиме наша комісія ТЕБ та НС. Ми розглядатимемо можливість або введення карантину вихідного дня або повноцінні обмежувальні заходи з понеділка, що стосуються "червоної" зони", — пояснила вона.

Нагадаємо, з 23 лютого в Чернівецькій області через значне збільшення кількості випадків зараження коронавірусом посилюються карантинні обмеження на два тижні. Зокрема, під час дії посиленого карантину, всі навчальні заклади в області переходять на віддалену форму навчання, не працюватимуть ігрові зони в торгових центрах, а заклади громадського харчування будуть відкриті до 20:00.

17 лютого голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що в регіоні "загрозлива ситуація" з коронавірусом.

"Ситуація, яка складається з поширенням коронавірусу в області, є загрозливою. Щодня зростає кількість осіб, у яких діагностують коронавірус, у нас воно вже 400 осіб", — сказав він.

Осачук підкреслив, що з початку епідемії на Буковині ще не фіксували ситуації, коли кожен день через коронавірус госпіталізують понад 100 осіб.