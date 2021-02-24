В Украину вернулся адаптивный карантин: одна область "красная" и семь – "оранжевые"

С 26 февраля в Ивано-Франковской области начнут действовать самые жесткие ограничения, включая запрет посадки и высадки на поезда.

В зависимости от уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, Минздрав присваивает им "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни.

По состоянию на 23 февраля, в "красной" зоне кроме Ивано-Франковской области находится Черновицкая. Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, с 26 февраля в Ивано-Франковской области начнут действовать ограничения, которые были по всей стране во время локдауна в январе. В отношении Черновицкой области решение пока не принято.

Дополнительно к ограничениям "красной" зоны в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта.

В "оранжевой" зоне оказались Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне. В таких регионах запрещается:

пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (респираторов или масок);

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

пересечение иностранцем границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19;

проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%;

перевозка пассажиров в общественном транспорте свыше сидячих мест;

проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга;

работа общепитов с 00:00 до 7:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом;

деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторно-курортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации;

посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования, проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций

и др.

Напомним, Национальная академия наук исследовала распространение СOVID-19 и составила прогноз на март. Согласно ее заключению, ситуация с заболеваемостью должна ухудшиться. В НАН отметили, что все показатели распространения коронавируса начали расти, в частности увеличивается количество госпитализаций и подтвержденных случаев заболевания в 19 из 25 областей Украины. Самые высокие темпы роста зафиксировали в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В Украине за сутки 22 февраля зафиксировано 4182 новых случаев COVID-19. В том числе, заболели 252 ребенка и 219 медработников.