В Украину вернулся адаптивный карантин: одна область "красная" и семь – "оранжевые"
С 26 февраля в Ивано-Франковской области начнут действовать самые жесткие ограничения, включая запрет посадки и высадки на поезда.
В зависимости от уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, Минздрав присваивает им "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни.
По состоянию на 23 февраля, в "красной" зоне кроме Ивано-Франковской области находится Черновицкая. Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, с 26 февраля в Ивано-Франковской области начнут действовать ограничения, которые были по всей стране во время локдауна в январе. В отношении Черновицкой области решение пока не принято.
Дополнительно к ограничениям "красной" зоны в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта.
В "оранжевой" зоне оказались Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.
Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне. В таких регионах запрещается:
- пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (респираторов или масок);
- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
- пересечение иностранцем границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19;
- проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%;
- перевозка пассажиров в общественном транспорте свыше сидячих мест;
- проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга;
- работа общепитов с 00:00 до 7:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом;
- деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторно-курортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации;
- посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования, проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса;
- проведение медучреждениями плановых госпитализаций
и др.
Напомним, Национальная академия наук исследовала распространение СOVID-19 и составила прогноз на март. Согласно ее заключению, ситуация с заболеваемостью должна ухудшиться. В НАН отметили, что все показатели распространения коронавируса начали расти, в частности увеличивается количество госпитализаций и подтвержденных случаев заболевания в 19 из 25 областей Украины. Самые высокие темпы роста зафиксировали в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
В Украине за сутки 22 февраля зафиксировано 4182 новых случаев COVID-19. В том числе, заболели 252 ребенка и 219 медработников.