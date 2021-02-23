Национальная академия наук прогнозирует ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине

Ученые предупреждают о возможном росте заболеваемости коронавирусом в ближайшие недели.

Национальная академия наук исследовала распространение инфекции СOVID-19 и составила прогноз на март. Согласно заключению на официальном сайте, ситуация с заболеваемостью должна ухудшиться.

Представители НАН заметили, что за последнюю неделю все показатели распространения коронавируса начали расти, в частности увеличивается количество госпитализаций и подтвержденных случаев заболевания в 19 и 25 областей Украины. Самые высокие темпы роста зафиксировали в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев в ближайшую неделю (с 1 марта по 23 февраля) равняется 6275 по модели Prophet и 5612 по SEIR-U, в течение следующей недели (со 2 по 8 марта) модель SEIR-U прогнозирует 6820 случаев.

По словам ученых, компераментная модель SEIR-U более устойчива к аномальным значениям, но не может описать наблюдаемую недельную амплитуду колебаний. Они призвали осторожно относиться к результатам исследований, ведь погрешность сильно растет с увеличением интервала.

[ + – ] НАН составила прогноз заболеваемости COVID-19 в марте Фото: НАН Украины

Процент выявления новых инфицированных с помощью ПЦР-тестов за последние две недели увеличился до 21% по новым выявлениям и 22% по положительным результатам. В то же время, общая смертность по данным Минздрава не только не повышается, но еще и постепенно сокращается. Самым опасным сопутствующим заболеванием украинские ученые признали диабет, который приводит к смерти в 22% случаев.

Как стало известно, за сутки 22 февраля зафиксировано 4182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 252 ребенка и 219 медработников.

Ранее сотрудники украинского Института молекулярной биологии НАН объяснили, почему не могут исследовать мутации COVID-19. По словам ученых, у них есть необходимое оборудование для секвенирования, но главная сложность заключается в организации сотрудничества с другими инстанциями, включая министерства и Национальную академию медицинских наук. Для решения такой проблемы специалисты предложили запустить государственную программу исследований.

Фокус также писал, что ученые придумали способ борьбы с COVID-19 при помощи искусственного интеллекта.