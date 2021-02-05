Ученые придумали, как бороться с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект может предсказывать потенциальные мутации коронавируса и предлагать наиболее актуальные варианты вакцин.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии разработали новый метод, с помощью которого, вероятно, можно будет противостоять возникающим мутациям коронавируса и ускорить разработку вакцин, которые помогут остановить патоген. Результаты исследования в пятницу, 5 февраля, опубликовали в журнале Nature Research.

В материале говорится, что с помощью искусственного интеллекта (ИИ) ученые разработали метод, который позволит ускорить анализ вакцин и сосредоточиться на наилучшей из потенциальных профилактических терапий от COVID-19.

Метод анализирует потенциальные мутации вируса, которые могут произойти в будущем, обеспечивая, таким образом, быстрое определение наилучших возможных вакцин. Если верить ученым, люди могут получить преимущество перед развивающейся инфекцией.

Исследователи говорят, что их модель машинного обучения сможет выполнять циклы разработки вакцины, на которые раньше уходили месяцы или даже годы, за секунды или минуты.

"Эта структура искусственного интеллекта, примененная к особенностям вируса, может предоставить "кандидаты в вакцины" в течение нескольких секунд и быстро переместить их в клинические испытания для достижения профилактических медицинских методов лечения без ущерба для безопасности", – сказал Пол Богдан, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники в Университета Южной Калифорнии и автор-корреспондент исследования.

Метод с использованием ИИ уже предсказал 26 потенциальных вакций, которые будут действенными против коронавируса.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно январскому опросу от "Рейтинга", более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

В середине января премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.