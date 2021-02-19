Украинские ученые объяснили, почему не изучают мутации COVID-19

Проблема заключена в сложности организации процесса

Специалисты украинского Института молекулярной биологии и генетики заявили, что готовы исследовать мутации COVID-19, но им мешают сложности организационного характера.

Как сообщается на странице института в Facebook, мутации вирусов определяются с помощью метода секвенирования, для которого используют разные молекулярные технологии.

В Институте сообщили, что секвенаторы нового поколения у них есть, также есть специалисты, способные проанализировать полученные результаты. Проблема заключается не в сложности проведения исследований, а в сотрудничестве с другими инстанциями.

"В деле изучения мутаций нужны разнопрофильные специалисты, которые сосредоточены по разным инстанциям, министерствам и академиям. Наш Институт – в системе Национальной академии наук Украины. Центр общественного здоровья и больницы, где можно собрать образцы для анализа, – в системе Минздрава, Институт эпидемиологии и вирусологии им. Громашевского, который имеет разрешение работать с вирусами – в системе Национальной академии медицинских наук", – рассказал директор Института, академик Михаил Тукало.

Для решения возникшей проблемы в Институте предлагают создать государственную программу для проведения исследований.

[ + – ] Сообщение Института молекулярной биологии и генетики

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует начало новой пандемии.

Фокус сообщал, что ученые придумали, как бороться с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта.

Также мы писали, что в новом коронавирусе развился ряд тревожных мутаций, в результате чего по всему мире появилось множество новых штаммов. Новое исследование проливает свет на то, как вирус мутирует так легко и почему эти мутации помогают ему "избежать" иммунного ответа организма.