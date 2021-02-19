Украинские ученые объяснили, почему не изучают мутации COVID-19
Проблема заключена в сложности организации процесса
Специалисты украинского Института молекулярной биологии и генетики заявили, что готовы исследовать мутации COVID-19, но им мешают сложности организационного характера.
Как сообщается на странице института в Facebook, мутации вирусов определяются с помощью метода секвенирования, для которого используют разные молекулярные технологии.
В Институте сообщили, что секвенаторы нового поколения у них есть, также есть специалисты, способные проанализировать полученные результаты. Проблема заключается не в сложности проведения исследований, а в сотрудничестве с другими инстанциями.
"В деле изучения мутаций нужны разнопрофильные специалисты, которые сосредоточены по разным инстанциям, министерствам и академиям. Наш Институт – в системе Национальной академии наук Украины. Центр общественного здоровья и больницы, где можно собрать образцы для анализа, – в системе Минздрава, Институт эпидемиологии и вирусологии им. Громашевского, который имеет разрешение работать с вирусами – в системе Национальной академии медицинских наук", – рассказал директор Института, академик Михаил Тукало.
Для решения возникшей проблемы в Институте предлагают создать государственную программу для проведения исследований.
Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует начало новой пандемии.
Фокус сообщал, что ученые придумали, как бороться с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта.
Также мы писали, что в новом коронавирусе развился ряд тревожных мутаций, в результате чего по всему мире появилось множество новых штаммов. Новое исследование проливает свет на то, как вирус мутирует так легко и почему эти мутации помогают ему "избежать" иммунного ответа организма.