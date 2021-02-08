"Чертовски умен". Ученые обнаружили коварный способ мутации коронавируса

Исследователи выяснили, как у SARS-CoV-2 получается так быстро и легко обходить иммунную систему.

В новом коронавирусе развился ряд тревожных мутаций, в результате чего по всему мире появилось множество новых штаммов. Новое исследование проливает свет на то, как вирус мутирует так легко и почему эти мутации помогают ему "избежать" иммунного ответа организма. Об этом сообщает LiveScience.

Ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 часто мутирует, удаляя небольшие фрагмента своего генетического кода. Хотя у вируса есть собственный механизм "корректуры", исправляющий ошибки при репликации, процесс не может охватить удаленные части.

"Это чертовски умно. Вы не можете исправить то, чего больше нет", – говорит старший автор исследования из Центра исследований вакцин Университета Питтсбурга Пол Дюпрекс.

Более того, согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, эти делеции (хромосомные перестройки, – ред.) для SARS-CoV-2 часто обнаруживаются в одних и тех же местах генома. Это места, где человеческие антитела связываются с вирусом и инактивируют его. Но из-за наблюдаемых делеций антитела не могут распознать вирус.

Дюпрекс сравнивает делеции с ниткой бусинок, из которых одна выпала. Это может показаться неважным, но для антител дела обстоят совершенно иначе.

"Эти крошечные пробелы имеют большой, большой эффект", – говорит ученый.

Дюпрекс и его коллеги впервые заметили подобные делеции у пациента, который был инфицирован коронавирусом в течение необычайно продолжительного срока – 74 дня. У пациента была ослабленная иммунная система, что мешало организму быстро уничтожить вирус. По словам исследователей, во время длительной болезни коронавирус начал развиваться, играя в "кошки-мышки" с иммунной системой пациента, в конечном итоге развивая делеции.

Тогда ученые задались вопросом, насколько распространены такие делеции. Они использовали базу данных под названием GISAID для анализа около 150 000 генетических последовательностей SARS-CoV-2 по всему миру. В итоге, исследователи нашли закономерность.

"Эти делеции начали появляться в очень разных местах. Мы продолжали видеть их снова и снова. Казалось, что штаммы вирусов, независимо друг от друга, развивали делеции из-за "селективного давления", – говорит ведущий автор исследования из Университета Питтсбурга Кевин Маккарти.

Исследователи назвали эти места "регионами повторяющегося удаления". Они заметили, что эти области, как правило, встречаются в шиповидном белке вируса, с которыми связываются антитела, чтобы деактивировать вирус.

"Это дало нам первый ключ к разгадке того, что эти делеции отвечают за "побег" или эволюцию вируса, чтобы противостоять антителам", – говорит Маккарти.

Ученые начали свое исследование летом 2020 года, когда не предполагалось, что коронавирус существенно мутирует. Но пробелы в генетическом коде, которые появлялись в данных, говорили об обратном. В октябре 2020 года они обнаружили штамм аналогичными делециями, который позже назовут "британским штаммом" или B.1.1.7.

"Наше исследование вариаций делеции поймало первого представителя того, что впоследствии станет B.1.1.7", – пишут авторы.

Их открытие подчеркивает важность тщательного мониторинга эволюции вируса путем отслеживания подобных делеций и других мутаций.

Несмотря на то, что вирус теперь может ускользать от некоторых антител, другие все еще могут эффективно связываться с SARS-CoV-2 и убивать его.

"Необходимо преследовать вирус разными способами, только так мы его победим. Комбинация разных антител (разные способы лечения моноклональными антителами, – ред.), разные типы вакцин. Если возникнет кризис, мы захотим иметь дополнительные инструменты", – говорит Дюпрекс.

Полученные данные также показывают, почему так важно соблюдать все меры по социальному дистанцированию и ношению масок. Чем больше людей вирус заражает, тем больше у него шансов мутировать.