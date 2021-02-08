"Страшенно розумний". Учені виявили підступний спосіб мутації коронавірусу

Дослідники з'ясували, як у SARS-CoV-2 виходить так швидко й легко обходити імунну систему.

У новому коронавірусі розвинулася низка тривожних мутацій, унаслідок чого по всьому світі з'явилося безліч нових штамів. Нове дослідження проливає світло на те, як вірус мутує так легко і чому ці мутації допомагають йому "уникнути" імунної відповіді організму. Про це повідомляє LiveScience.

Учені виявили, що SARS-CoV-2 часто мутує, видаляючи невеликі фрагменти свого генетичного коду. Хоча у вірусу є власний механізм "коректури", що виправляє помилки під час реплікації, процес не може охопити віддалені частини.

"Це страшенно розумно. Ви не можете виправити те, чого більше немає", — говорить старший автор дослідження з Центру досліджень вакцин Університету Піттсбурга Пол Дюпрекс.

Більш того, згідно з дослідженням, опублікованими в журналі Science, ці делеції (хромосомні перебудови, — ред.) для SARS-CoV-2 часто виявляються в одних і тих же місцях геному. Це місця, де людські антитіла зв'язуються з вірусом та інактивують його. Але через спостережувані делеції антитіла не можуть розпізнати вірус.

Дюпрекс порівнює делеції з ниткою намистин, з яких одна випала. Це може здатися неважливим, але для антитіл справи йдуть зовсім інакше.

"Ці крихітні прогалини мають великий, великий ефект", — говорить учений.

Дюпрекс та його колеги вперше помітили подібні делеції у пацієнта, який був інфікований коронавірусом протягом надзвичайно тривалого терміну — 74 дня. У пацієнта була ослаблена імунна система, що заважало організму швидко знищити вірус. За словами дослідників, під час тривалої хвороби коронавірус почав розвиватися, граючи в "кішки-мишки" з імунною системою пацієнта, у кінцевому підсумку розвиваючи делеції.

Тоді вчені задалися питанням, наскільки поширені такі делеції. Вони використовували базу даних під назвою GISAID для аналізу майже 150 000 генетичних послідовностей SARS-CoV-2 по всьому світу. У підсумку, дослідники знайшли закономірність.

"Ці делеції почали з'являтися в дуже різних місцях. Ми продовжували бачити їх знову й знову. Здавалося, що штами вірусів, незалежно один від одного, розвивали делеції через "селективний тиск", — говорить провідний автор дослідження з Університету Піттсбурга Кевін Маккарті.

Дослідники назвали ці місця "регіонами повторюваного видалення". Вони помітили, що ці місця, як правило, трапляються в шиповидному білку вірусу, з якими зв'язуються антитіла, щоб деактивувати вірус.

"Це дало нам перший ключ до розгадки того, що ці делеції відповідають за "втечу" або еволюцію вірусу, щоб протистояти антитілам", — говорить Маккарті.

Учені почали своє дослідження влітку 2020 року, коли не передбачалася, що коронавірус істотно мутує. Але прогалини в генетичному коді, які з'являлися в даних, говорили про зворотне. У жовтні 2020 року ці фірми виявили штам з аналогічними делеціями, який пізніше назвуть "британським штамом" або B.1.1.7.

"Наше дослідження варіацій делецій зловило першого представника того, що згодом стане B.1.1.7", — пишуть автори.

Їх відкриття підкреслює важливість ретельного моніторингу еволюції вірусу шляхом відстеження подібних делецій та інших мутацій.

Незважаючи на те, що вірус тепер може вислизати від деяких антитіл, інші все ще можуть ефективно зв'язуватися із SARS-CoV-2 і вбивати його.

"Необхідно переслідувати вірус різними способами, тільки так ми його переможемо. Комбінація різних антитіл (різні способи лікування моноклональними антитілами, — ред.), різні типи вакцин. Якщо виникне криза, ми захочемо мати додаткові інструменти", — говорить Дюпрекс.

Отримані дані також показують, чому так важливо дотримуватися всіх заходів із соціального дистанціювання та носіння масок. Чим більше людей вірус заражає, тим більше у нього шансів мутувати.