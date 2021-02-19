Українські вчені пояснили, чому не вивчають мутації COVID-19

Проблема полягає в складності організації процесу

Фахівці Українського інституту молекулярної біології і генетики заявили, що готові досліджувати мутації COVID-19, але їм заважають труднощі організаційного характеру.

Як повідомляється на сторінці інституту у Facebook, мутації вірусів визначаються за допомогою методу секвенування, для якого використовують різні молекулярні технології.

В Інституті повідомили, що секвенатори нового покоління в них є, також є фахівці, здатні проаналізувати отримані результати. Проблема полягає не в складності проведення досліджень, а у співпраці з іншими інстанціями.

"У справі вивчення мутацій потрібні різнопрофільні фахівці, які зосереджені по різних інстанціях, міністерствах і академіях. Наш Інститут — у системі Національної академії наук України. Центр громадського здоров'я та лікарні, де можна зібрати зразки для аналізу, — у системі МОЗ, Інститут епідеміології та вірусології ім. Громашевського, який має дозвіл працювати з вірусами — у системі Національної академії медичних наук", — розповів директор Інституту, академік Михайло Тукало.

Для вирішення виниклої проблеми в Інституті пропонують створити державну програму для проведення досліджень.

[ + – ] Повідомлення Інституту молекулярної біології і генетики

Раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив, що поширення мутованих варіантів коронавірусу не спровокує початок нової пандемії.

Фокус повідомляв, що вчені придумали, як боротися з COVID-19 за допомогою штучного інтелекту.

Також ми писали, що в новому коронавірусі розвинувся ряд тривожних мутацій, у результаті чого по всьому світі з'явилося безліч нових штамів. Нове дослідження проливає світло на те, як вірус мутує так легко і чому ці мутації допомагають йому "уникнути" імунної відповіді організму.