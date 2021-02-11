В ВОЗ считают, что появление новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии

Несмотря на мутации вируса, пандемия COVID-19 в 2021 году будет более управляемой.

Распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует начало новой пандемии. Об этом сказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais.

"Новые варианты – жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам", – отметил он. Но это не новый вирус, любой патоген меняется, пытаясь адаптироваться к своему хозяину. "Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными", – подчеркнул Клюге.

Новые штаммы могут вызывать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции. Они могут повлиять на эффективность вакцин, что происходит с обычным гриппом.

"Если будет более быстрое распространение вируса, и возрастет передвижение вакцинированных людей, у нас может быть увеличение смертности", – предупредил Клюге.

Он считает, что 2021-й станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым. "2020 год застал нас врасплох, мы вошли на неизвестную, политически мрачную и неизвестную с научной точки зрения территорию. – отметил Клюге. – Теперь у нас есть некоторые положительные элементы, в том числе вакцины. И пандемии никогда не длятся вечно"

Напомним, глобальный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в видеообращении заявил, "пандемия коронавируса не будет последней" в нашей истории. "Эпидемии — это факт жизни. Но с инвестициями в здоровье населения, которые поддержат все правительства, все общества, с единым подходом к здоровью, мы можем убедиться, что наши дети и их дети унаследуют более безопасный, более устойчивый и стабильный мир", — сказал глава ВОЗ.

Согласно данным ресурса Worldometers.info, по состоянию на 11 февраля 2021 года в мире зафиксировано более 107,9 млн случаев заражения коронавирусом. Из них закончились смертью более 2,37 млн.