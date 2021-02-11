У ВООЗ вважають, що поява нових штамів коронавірусу не призведе до нової пандемії

Незважаючи на мутації вірусу, пандемія COVID-19 у 2021 році буде більш керованою.

Поширення мутованих варіантів коронавірусу не спровокує початок нової пандемії. Про це сказав директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге в інтерв'ю газеті El Pais.

"Нові варіанти — жорстоке нагадування про те, що вірус все ще б'є нас", — зазначив він. Але це не новий вірус, будь-який патоген змінюється, намагаючись адаптуватися до свого господаря. "Це не початок нової пандемії, але, звичайно, ми повинні бути дуже пильними", — підкреслив Клюге.

Нові штами можуть викликати повторне зараження і більш швидке поширення інфекції. Вони можуть вплинути на ефективність вакцин, що відбувається зі звичайним грипом.

"Якщо буде більш швидке поширення вірусу, і зросте пересування вакцинованих людей, у нас може бути збільшення смертності", — попередив Клюге.

Він вважає, що 2021-й стане ще одним роком COVID-19, але більш керованим, більш передбачуваним. "2020 рік застав нас зненацька, ми увійшли на невідому, політично похмуру та невідому з наукової точки зору територію. — зазначив Клюге. — Тепер у нас є деякі позитивні елементи, зокрема вакцини. І пандемії ніколи не тривають вічно"

Нагадаємо, глобальний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус у відеозверненні заявив, "пандемія коронавірусу не буде останньою" в нашій історії. "Епідемії — це факт життя. Але з інвестиціями в здоров'я населення, які підтримають всі уряди, усі суспільства, з єдиним підходом до здоров'я, ми можемо переконатися, що наші діти і їх діти успадкують більш безпечний, більш стійкий і стабільний світ", — сказав глава ВООЗ.

Згідно з даними ресурсу Worldometers.info, станом на 11 лютого 2021 року в світі зафіксовано понад 107,9 млн випадків зараження коронавірусом. Із них закінчилися смертю більше 2,37 млн.