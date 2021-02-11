Учені просунулися в пошуках місця, звідки міг з'явитися коронавірус

Група міжнародних дослідників знайшла нові місця, де міг зародитися вірус, що викликав пандемію.

Дослідники говорять, що коронавіруси, пов'язані із Sars-CoV-2, можуть циркулювати серед кажанів не тільки в Китаї. Про це повідомляє ВВС.

У рамках нового дослідження був виявлений вірус, схожий на Sars-CoV-2, у кажанів у заповіднику дикої природи на сході Таїланду. Учені вважають, що схожі коронавіруси можуть міститися у кажанів у багатьох азіатських країнах і регіонах.

Останнє відкриття розширило область пошуків на 4 800 км. У цей регіон входять Японія, Китай і Таїланд, йдеться у звіті дослідників, опублікованому в журналі Nature Communications.

Група вчених проводила дослідження на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Команда вчених під керівництвом Лін-Фа Ванга із Сінгапурського університету виявила близького родича Sars-CoV-2 у підковоносих кажанів, які живуть у штучній печері в заповіднику дикої природи Таїланду.

Вірус, який отримав назву RacCS203, дуже близький до генетичного коду Sars-CoV-2 (з 91,5% подібності їх геномів). Він також тісно пов'язаний з іншим коронавірусом, названим RmYN02, який був знайдений у кажанів в Юньнані, Китай (з 93,6% подібності з геномом Sars-CoV-2).

"Нам потрібно більше спостерігати за тваринами. Щоб знайти справжнє походження, наші пошуки повинні вийти за межі Китаю", — говорить професор Ван.

Одна з головних проблем полягає у здатності коронавірусу переміщатися між різними ссавцями, наприклад, кішками, собаками та норками. Переміщаючись між видами, вірус може мутувати і перетворюватися на новий патоген, що пояснює виникнення COVID-19.

"Віруси, виявлені у кажанів у Таїланді та Китаї, діють як "ідеальний шаблон", який може об'єднуватися з іншими та розвиватися в новий патоген", — говорить член міжнародної групи дослідників з Університету Чулалонгкорн у Бангкоку Тірават Хемачуда.

Дослідники також вивчили антитіла у кажанів і ящерів, які продаються в Південному Таїланді. За їх словами, антитіла змогли нейтралізувати пандемічний вірус, що є ще одним доказом того, що коронавіруси, пов'язані з Sars-CoV-2, циркулюють в Південно-Східній Азії.

Професор Мартін Хібберд із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини сказав, що результати дослідження вказують на широке поширення кажанів і вірусів, серед яких може бути винуватець поточної пандемії.

"Необхідна подальша робота, щоб зрозуміти, як Sars-CoV-2 передався від тварин до людини, і нещодавні дослідження ВООЗ в Ухані показали, що поки немає переконливих доказів того, як насправді це сталося", — підсумував Гібберд.

Нагадаємо, ВООЗ виявила в Ухані важливі деталі про походження COVID-19. Представники організації повідомили, що їх відвідування ринку морепродуктів в Ухані виявилося вельми корисним.

14 січня 2021 року для дослідження витоків коронавірусу в Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.