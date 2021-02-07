ВОЗ обнаружила в Ухане важные детали о происхождении COVID-19

Представители ВОЗ сообщили, что их посещение рынка морепродуктов в Ухане оказалось весьма полезным. Результаты обещают обнародовать до 10 февраля.

Американский зоолог Питер Дашак, эксперт миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане, рассказал, что их группа вместе с китайскими экспертами посетила исследовательские центры и некоторые ключевые точки, благодаря чему удалось обнаружить важные детали, касающиеся происхождения COVID-19. Об этом стало известно из материала Bloomberg.

"Я чувствую, что мы сможем сказать что-то ценное в конце этой поездки – весьма ценное, но я не хочу вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону указывает. То, что я видел, уже подсказывает мне, что есть некоторые реальные ключи к разгадке того, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать четкое объяснение этому к концу поездки", — рассказал он.

По его словам, результаты их работы могут обнародовать уже до 10 февраля 2021 года.

По словам Дашака, важные детали ученые смогли обнаружить на уханьском рынке морепродуктов. На нем, помимо морепродуктов, продавали и мясо со свежеприготовленной дичью. Хоть рынок и зарыли вскоре после выявления заражения, тот все еще остается в значительной степени нетронутым.

"Теперь мы знаем то, чего не знали раньше – что на каждый случай заболевания приходились другие, которые протекали бессимптомно или которые трудно отличить от простуды или кашля. И поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем", — рассказал Дашак.

Случаи болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, были впервые зафиксированы в декабре 2019 года именно в Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.

На продовольственный рынок морепродуктов представители ВОЗ попали 31 января 2021 года.