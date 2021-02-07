ВООЗ виявила в Ухані важливі деталі щодо походження COVID-19

Представники ВООЗ повідомили, що їх відвідування ринку морепродуктів в Ухані виявилося досить корисним.

Американський зоолог Пітер Дашак, експерт місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Ухані, розповів, що їх група разом з китайськими експертами відвідала дослідницькі центри і деякі ключові точки, завдяки чому вдалося виявити важливі деталі щодо походження COVID-19. Про це стало відомо з матеріалу Bloomberg.

"Я відчуваю, що ми зможемо сказати щось цінне до кінця цієї поїздки. Але я не хочу вдаватися в подробиці того, що це буде або в який бік це вказує. Те, що я бачив, вже підказує мені, що є деякі реальні ключі до розгадки того, що сталося, і я сподіваюся, що ми зможемо дати чітке пояснення цьому до кінця поїздки", — розповів він.

За його словами, результати їх роботи можуть оприлюднити вже до 10 лютого 2021 року.

За словами Дашака, важливі деталі вчені змогли виявити на Уханьскому ринку морепродуктів. На ньому, крім морепродуктів, продавали і м'ясо зі свіжоприготованою дичиною. Хоч ринок і закрили невдовзі після виявлення зараження, той все ще залишається у тому ж стані, у якому й був.

"Тепер ми знаємо те, чого не знали раніше — що на кожен випадок захворювання припадали інші, які протікали безсимптомно або які важко відрізнити від застуди або кашлю. І тому не дивно, що були і інші випадки, крім тих, які потрапили в лікарню. Але скільки інших, коли це почалося? Це те, над чим ми все ще працюємо", — розповів Дашак.

Випадки хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу, були вперше зафіксовані в грудні 2019 року саме в Ухані. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію.

14 січня 2021 року для дослідження витоків коронавірусу в Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.

На продовольчий ринок морепродуктів представники ВООЗ потрапили 31 січня 2021 року.