Ученые продвинулись в поисках места, откуда мог появиться коронавирус

Группа международных исследователей отыскала новые места, где мог зародиться вирус, вызвавший пандемию.

Исследователи говорят, что коронавирусы, связанные с Sars-CoV-2, могут циркулировать среди летучих мышей не только в Китае. Об этом сообщает ВВС.

В рамках нового исследования был обнаружен вирус, похожий на Sars-CoV-2, у летучих мышей в заповеднике дикой природы на востоке Таиланда. Ученые считают, что похожие коронавирусы могут присутствовать у летучих мышей во многих азиатских странах и регионах.

Последнее открытие расширило область поисков на 4800 км. В этот регион входят Япония, Китай и Таиланд, говорится в отчете исследователей, опубликованном в журнале Nature Communications.

Группа ученых проводила исследование по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Команда ученых под руководством Лин-Фа Ванга из Сингапурского университета обнаружила близкого родственника Sars-CoV-2 у подковоносых летучих мышей, живущих в искусственной пещере в заповеднике дикой природы Таиланда.

Вирус, получивший название RacCS203, очень близок к генетическому коду Sars-CoV-2 (с 91,5% сходства в их геномах). Он также тесно связан с другим коронавирусом, называемым RmYN02, который был найден у летучих мышей в Юньнани, Китай (с 93,6% сходства с геномом Sars-CoV-2).

"Нам нужно больше наблюдать за животными. Чтобы найти истинное происхождение, наши поиски должны выйти за пределы Китая", – говорит профессор Ван.

Одна из главных проблем заключается в способности коронавируса перемещаться между разными млекопитающими, например, кошками, собаками и норками. Перемещаясь между видами, вирус может мутировать и превращаться в новый патоген, что объясняет возникновение COVID-19.

"Вирусы, обнаруженные у летучих мышей в Таиланде и Китае, действуют как "идеальный шаблон", который может объединяться с другими и развиваться в новый патоген", – говорит член международной группы исследователей из Университета Чулалонгкорн в Бангкоке Тирават Хемачуда.

Исследователи также изучили антитела у летучих мышей и ящеров, которые продаются в Южном Таиланде. По их словам, антитела смогли нейтрализовать пандемический вирус, что является еще одним доказательством того, что коронавирусы, связанные с Sars-CoV-2, циркулируют в Юго-Восточной Азии.

Профессор Мартин Хибберд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сказал, что результаты исследования указывают на широкое распространение летучих мышей и вирусов, среди которых может быть виновник текущей пандемии.

"Необходима дальнейшая работа, чтобы понять, как Sars-CoV-2 передался от животных к человеку, и недавние исследования ВОЗ в Ухане показали, что пока нет убедительных доказательств того, как на самом деле это произошло", – подытожил Хибберд.

Напомним, ВОЗ обнаружила в Ухане важные детали о происхождении COVID-19. Представители организации сообщили, что их посещение рынка морепродуктов в Ухане оказалось весьма полезным.

14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.